DOOM: The Dark Ages: Revelations erweitert das Gameplay mit neuer Chain Spear

6 Autor: , in News / DOOM: The Dark Ages
Übersicht
Image: Bethesda Softworks

Mehr Tempo, mehr Chaos: DOOM gibt dem Slayer eine Kettenspeer-Waffe mit Grapple-Action.

Mit DOOM: The Dark Ages – Revelations erhält der Shooter von id Software seine erste große Erweiterung, die sowohl neue Gameplay-Mechaniken als auch umfangreiche Inhalte für die Kampagne und das Endgame einführt.

Im Mittelpunkt steht die neue Chain Spear, eine vielseitige Waffe, die als Ersatz für den Schild im linken Hand-Slot des Doom Slayer dient. Sie erweitert das Kampfsystem um neue Angriffs- und Bewegungsoptionen und führt deutlich mehr Tempo in das bislang eher schwergewichtige Kampfflow-System ein.

Die Waffe ermöglicht unter anderem Stiche, Fernangriffe, Flächenattacken sowie das Parieren von Angriffen. Besonders hervorzuheben sind die neuen Bewegungsmechaniken: Die Chain Spear kann Gegner oder Positionen anziehen und den Slayer durch die Umgebung ziehen, was völlig neue Mobilität im Kampf ermöglicht.

Neben der neuen Waffe bietet die Erweiterung rund 10 bis 12 Stunden Spielzeit, bestehend aus einer Story-Kampagne sowie umfangreichen Endgame-Inhalten. Dazu gehören neue Arenen, Herausforderungen und ein erweitertes Hub-System mit Secrets und zusätzlichen Missionen.

Der DLC ist so strukturiert, dass etwa 60 Prozent auf die Kampagne entfallen, während der Rest als Endgame-Content ausgelegt ist. Spieler kämpfen sich dabei bis hin zu einem neuen Uber-Boss und späteren Master-Arenen vor.

DOOM: The Dark Ages – Revelations erscheint am 7. Juli 2026 für Xbox Series X|S und PC mit Xbox Play Anywhere-Unterstützung.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu DOOM: The Dark Ages

6 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Katanameister 484220 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 02.07.2026 - 19:48 Uhr

    Der Speer scheint eine gute Ergänzung zum eher behäbigen Gameplay zu sein 👍.

    0
  3. Erra 30125 XP Bobby Car Bewunderer | 02.07.2026 - 20:12 Uhr

    Freu mich schon drauf. Das Base Game hab ich innerhalb von 10 Tagen auf 100% gespielt, Revelations dann auch…

    0
  4. Robilein 1297060 XP Xboxdynasty Legend Platin | 02.07.2026 - 22:07 Uhr

    Sehr geil. Auf die neue Waffe freue mich sehr. Bin auch gespannt auf die Endgame Inhalte und hoffe das es schön motivieren wird.

    0
  5. Kenty 267030 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 02.07.2026 - 22:17 Uhr

    Und was soll der Spaß kosten? Im XBox Store ist der DLC noch nicht zu finden.

    0

Hinterlasse eine Antwort