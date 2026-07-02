DOOM: The Dark Ages: Revelations erweitert das Gameplay mit neuer Chain Spear

Mehr Tempo, mehr Chaos: DOOM gibt dem Slayer eine Kettenspeer-Waffe mit Grapple-Action.

Mit DOOM: The Dark Ages – Revelations erhält der Shooter von id Software seine erste große Erweiterung, die sowohl neue Gameplay-Mechaniken als auch umfangreiche Inhalte für die Kampagne und das Endgame einführt.

Im Mittelpunkt steht die neue Chain Spear, eine vielseitige Waffe, die als Ersatz für den Schild im linken Hand-Slot des Doom Slayer dient. Sie erweitert das Kampfsystem um neue Angriffs- und Bewegungsoptionen und führt deutlich mehr Tempo in das bislang eher schwergewichtige Kampfflow-System ein.

Die Waffe ermöglicht unter anderem Stiche, Fernangriffe, Flächenattacken sowie das Parieren von Angriffen. Besonders hervorzuheben sind die neuen Bewegungsmechaniken: Die Chain Spear kann Gegner oder Positionen anziehen und den Slayer durch die Umgebung ziehen, was völlig neue Mobilität im Kampf ermöglicht.

Neben der neuen Waffe bietet die Erweiterung rund 10 bis 12 Stunden Spielzeit, bestehend aus einer Story-Kampagne sowie umfangreichen Endgame-Inhalten. Dazu gehören neue Arenen, Herausforderungen und ein erweitertes Hub-System mit Secrets und zusätzlichen Missionen.

Der DLC ist so strukturiert, dass etwa 60 Prozent auf die Kampagne entfallen, während der Rest als Endgame-Content ausgelegt ist. Spieler kämpfen sich dabei bis hin zu einem neuen Uber-Boss und späteren Master-Arenen vor.

DOOM: The Dark Ages – Revelations erscheint am 7. Juli 2026 für Xbox Series X|S und PC mit Xbox Play Anywhere-Unterstützung.