DOOM: The Dark Ages: Revelations überzeugt Kritiker und erreicht starke Wertungen

Mit DOOM: The Dark Ages – Revelations liefert id Software eine Erweiterung ab, die bei Kritikern gut ankommt: Die Kampagnen-Erweiterung hat auf OpenCritic eine Wertung von 90 Punkten erreicht.

Die neue Erweiterung führt die Geschichte des Doom Slayers weiter und bringt ein neues Kapitel der Saga. Neben neuen Inhalten setzt Revelations erneut auf die schnelle und brutale Action, für die die Reihe bekannt ist.

Auch außerhalb der Kritikerwertungen erhält die Erweiterung positives Feedback von Spielern. Auf Steam wird DOOM: The Dark Ages Revelations aktuell mit „Sehr positiv“ bewertet.

Mit der starken OpenCritic-Wertung knüpft die Erweiterung an die positive Aufnahme der modernen DOOM-Reihe an und zeigt, dass der Doom Slayer weiterhin bei Spielern und Kritikern gefragt ist.