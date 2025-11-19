DOOM: The Dark Ages: Ripatorium 2.0 und Komfortverbesserungen eingeführt

Ripatorium 2.0, neue Komfortfunktionen und Community-Features erweitern das Spielerlebnis von DOOM: The Dark Ages mit Update 3.

id Software hat das dritte große Update für DOOM: The Dark Ages veröffentlicht. Mit Update 3 hält das Ripatorium 2.0 Einzug, eine umfassende Überarbeitung, die optionale, von den Entwicklern vorgefertigte Begegnungen, tiefere Anpassungsmöglichkeiten und eine erweiterte Jukebox mit zusätzlichen Titeln bietet.

Spieler können außerdem erstmals über eine Beta-Funktion eigene Begegnungen rundenbasiert erstellen und mithilfe von Zugangscodes mit der Community teilen.

Neben diesen Neuerungen bringt das Update auch zahlreiche Komfortverbesserungen für die Kampagne. Besonders hervorzuheben ist die von Spielern gewünschte Möglichkeit, die Eingabe für nächste und vorherige Nahkampfwaffe sowie die Schildrune individuell anzupassen.

Darüber hinaus wurden Kampfbegegnungen überarbeitet und weitere Detailanpassungen vorgenommen, die das Spielerlebnis insgesamt flüssiger und dynamischer machen.

Welche Anpassungen und Korrekturen es mit diesem Update obendrein gegeben hat, das lest ihr in den offiziellen Patch Notes nach.