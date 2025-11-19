DOOM: The Dark Ages: Ripatorium 2.0 und Komfortverbesserungen eingeführt

id Software hat das dritte große Update für DOOM: The Dark Ages veröffentlicht. Mit Update 3 hält das Ripatorium 2.0 Einzug, eine umfassende Überarbeitung, die optionale, von den Entwicklern vorgefertigte Begegnungen, tiefere Anpassungsmöglichkeiten und eine erweiterte Jukebox mit zusätzlichen Titeln bietet.
Spieler können außerdem erstmals über eine Beta-Funktion eigene Begegnungen rundenbasiert erstellen und mithilfe von Zugangscodes mit der Community teilen.
Neben diesen Neuerungen bringt das Update auch zahlreiche Komfortverbesserungen für die Kampagne. Besonders hervorzuheben ist die von Spielern gewünschte Möglichkeit, die Eingabe für nächste und vorherige Nahkampfwaffe sowie die Schildrune individuell anzupassen.
Darüber hinaus wurden Kampfbegegnungen überarbeitet und weitere Detailanpassungen vorgenommen, die das Spielerlebnis insgesamt flüssiger und dynamischer machen.
Welche Anpassungen und Korrekturen es mit diesem Update obendrein gegeben hat, das lest ihr in den offiziellen Patch Notes nach.
Das Update hört sich ja super an.
Bin durch und wird wohl nie wieder gespielt.😅
Bin eher auf den Story Dlc gespannt, vielleicht kommt dieses Jahr noch ein Trailer.
Das Spiel lief ja schon Day One wie am Schnürchen. Schön das sie es noch weiter verbessern und es sogar noch besser wird.
Das Spiel war mega!
Habe ich leider schon komplett durchgespielt und die Daten ins Nivana geschossen, sprich das Spiel von der Festplatte gelöscht. War für mich das beste Spiel in diesem Jahr. ID hat es einfach drauf.
Die 1000G hab ich schon lange. Aber cool, dass die wieder noch so dran feilen. Wenn der DLC irgendwann kommt, werd ich es wohl nochmal installieren.