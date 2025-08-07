DOOM: The Dark Ages: Ripatorium Update 2 aus der Hölle entfacht

Ripatorium Update 2 für DOOM: The Dark Ages veröffentlicht. Neue Spielmodi, Waffen und Balance-Änderungen für alle Plattformen verfügbar!

Mit dem zweiten großen Update für DOOM: The Dark Ages erhaltet ihr zahlreiche neue Inhalte und Verbesserungen. Das Update ist ab sofort auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC verfügbar.

Es erweitert das Spiel um den Ripatorium-Modus, eine endlose Arena, in der ihr eigene Kämpfe konfigurieren könnt. Dabei stehen euch drei unterschiedliche Arenen zur Verfügung, in denen ihr Gegneranzahl, Zeitlimits und Musik individuell festlegen könnt.

Zusätzlich wurden die Kampffähigkeiten des Mecha-Drachen, des Atlan-Mechs und des Slayers überarbeitet. Ihr könnt nun präziser blocken und parieren, Animationen schneller unterbrechen und neue Waffen wie die Shield Saw effektiver einsetzen. Die Glory-Kill-Mechanik wurde ebenfalls verbessert, um euch mehr Kontrolle und visuelles Feedback im Nahkampf zu bieten.

Die Kampagne wurde umfassend angepasst. Ihr könnt nun die Schwierigkeit von Lebenssigillen und Ausweichfenstern individuell einstellen. Neue Audioeffekte und Hinweise erleichtern die Orientierung im Kampf. Weitere Optionen wie ein Zeitlupenregler für Nahkampf und Parieren sowie ein neues Waffentauschsystem sorgen für mehr Flexibilität im Spielablauf.

Auf dem PC wurde ein Benchmark-Modus hinzugefügt, der euch eine Schleife aus Performance-Durchläufen ermöglicht.

Außerdem gibt es neue Slayer-Skins, darunter ein kostenloses QuakeCon-Design und ein freischaltbares „Perfection“-Skin durch das Abschließen aller Ripatorium-Arenen!

Spieler haben somit die Chance, zwei kostenlose exklusive Skins freizuschalten. Alle, die DOOM: The Dark Ages zwischen dem 7. August und dem 1. September spielen, erhalten den QuakeCon-Skin (bis zu 48 h nach Anmeldung verfügbar).

Spieler, die es schaffen, die drei neuen Arenen im Ripatorium abzuschließen, können sich außerdem den „Perfection DOOM SLAYER“-Skin verdienen.