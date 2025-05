DOOM: The Dark Ages: Shooter knackt 3 Millionen Spieler, Rekordstart für id Software

DOOM: The Dark Ages feiert größten Launch aller Zeiten für das Studio – Siebenmal schneller als DOOM Eternal!

DOOM: The Dark Ages feiert einen gewaltigen Meilenstein: Über 3 Millionen Spieler haben sich bereits plattformübergreifend in das düstere, mittelalterlich inspirierte Höllenspektakel gestürzt.

Damit gelingt dem Titel nicht nur ein starker Start, sondern auch der größte Launch in der Geschichte von id Software.

Im Vergleich zum direkten Vorgänger DOOM Eternal erreichte The Dark Ages die 3-Millionen-Marke siebenmal schneller – ein klares Zeichen dafür, wie stark die Neuausrichtung des Spiels angenommen wird.

Mit einem mutigen Mix aus brachialer Action, neuem Setting und technischer Raffinesse hat DOOM: The Dark Ages nicht nur alte Fans begeistert, sondern auch viele neue Spieler in seinen Bann gezogen. Dieser fulminante Start unterstreicht, dass die DOOM-Serie auch nach Jahrzehnten nichts von ihrer Durchschlagskraft verloren hat.

In unserem Test heißt es unter anderem: „…eine fleischgewordene Metall-Platte“ und so erhält DOOM: The Dark Ages eine 9.2 Wertung von XboxDynasty.