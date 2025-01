DOOM: The Dark Ages: Shooter verzichtet auf einen Multiplayer

Id Software liefert keinen Multiplayer für DOOM: The Dark Ages, da man sich stattdessen auf eine epische Kampagne konzentriert hat.

Bei der Xbox Developer Direct am Donnerstagabend zeigte id Software blutiges Gameplay zu DOOM: The Dark Ages, bei denen es den Dämonen mit einer Vielzahl von brutalen Waffen an den Kragen ging.

Executive Producer Marty Stratton hatte neben der Präsentation in einer Q&A noch weitere Details zum Spiel. Daraus erfahren wir, dass DOOM: The Dark Ages keinen Multiplayer hat und ein reines Einzelspieler-Erlebnis mit einer Kampagne ist, wenn es am 15. Mai im Xbox Game Pass für Xbox Series X|S und PC erscheint.

Stratton sagte laut Eurogamer: „Wir haben diese Entscheidung früh getroffen, damit wir uns voll und ganz auf die Kampagne konzentrieren können. Es ist unsere größte, umfangreichste und epischste Kampagne aller Zeiten, und wir sind sehr glücklich mit dieser Entscheidung.“

Da sich das Team vollends auf die Kampagne konzentrieren konnte, war es möglich Dinge wie den Drachen und Atlan ins Spiel einzubauen, wie Game Director Hugo Martin hinzufügte.

„Deshalb konnten wir auch den Drachen und den Atlan [Mech] einbauen. Ich meine, das sind Dinge, die wir schon seit mehreren Spielen in das Spiel einbauen wollten, aber nicht konnten, weil wir eine Multiplayer-Komponente hatten – die wir liebten -, aber eigentlich sollten wir uns nur auf die Einzelspieler-Kampagne konzentrieren und diese Erfahrung für die Spieler ausbauen.“

DOOM: The Dark Ages wird es auch in einer Collector’s Edition inklusive Early Access geben. Details dazu lest ihr hier.