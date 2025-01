DOOM: The Dark Ages: Slayer von Tim Miller’s Batman inspiriert

Der neue Slayer aus DOOM: The Dark Ages ist schwer von Tim Miller’s Batman inspiriert.

Viele neue Eindrücke und Informationen zu DOOM: The Dark Ages gab es letzte Woche bei der Xbox Developer Direct.

Creative Director Hugo Martin hat zusätzlich über den Ego-Shooter gesprochen, der am 15. Mai 2025 für Xbox Series X|S, PC und im Xbox Game Pass veröffentlicht wird.

Demnach wurde der neue und brutale Doomslayer stark von Frank Millers „Dark Knight“-Comics inspiriert.

Der Codename des Spiels lautete zudem DOOM: Year One. Laut Martin war der Name eine Hommage an den gleichnamigen Batman Comic, den Marty Stratton und er im Jahr 2016 gelesen hatten.

Martin erzählte weiter über die Inspiration des Dark Knights für die düstere Version des Slayers:

„Mein absoluter Lieblingscomic – und das ist eine große Überraschung; ich glaube, es ist der Lieblingscomic vieler Leute – ist Frank Millers The Dark Knight“. Er zeigte eine Darstellung von Batman, die gewaltig war. Er war erstaunlich. Er war mächtig. Er sah aus wie ein Panzer[…] Alles an seinem Arsenal ist mächtig. Er sah einfach umwerfend aus, und ich dachte: ‚So einen Slayer würde ich auch gerne machen‘, einen schwereren, stärkeren Slayer.“ „Es gab keine Geschwindigkeit und Akrobatik mehr, die man aus Doom Eternal herausholen konnte. Ich meine, Doom Eternal und seine DLCs – wir sind stolz auf dieses Spiel. Es steht für sich selbst. Genauso wie Doom (2016), aber das hier fühlte sich wie eine Variation der Doom Slayer-Machtfantasie an, die es wert war, erforscht zu werden und die sich für die Spieler gut anfühlen würde. Er ist nicht einfach, wir feilen ständig daran, wie schwer er sich anfühlt. Ich meine, wenn er geht, kann man es hören. Alles, was er tut, ist groß und mächtig, und es fühlt sich fantastisch an.“

