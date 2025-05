DOOM: The Dark Ages: So beginnt das neue Höllenspektakel

Erlebt in den ersten 28 Minuten von DOOM: The Dark Ages den brutalen Auftakt einer düsteren Mittelalter-Hölle voller Action, Gewalt und legendärer Kämpfe.

In den ersten 28 Minuten von DOOM: The Dark Ages werdet ihr direkt in eine düstere, mittelalterlich inspirierte Welt geworfen, in der das gnadenlose Schlachtfeld gegen Dämonen und Ungetüme sofort eröffnet wird.

Das Gameplay-Video zeigt euch nicht nur die Rückkehr der ikonischen DOOM-Gewalt in neuem Setting, sondern auch, wie sich das Gameplay in dieser finsteren Zeitperiode verändert hat.

Ihr werdet Zeuge eines brachialen Einstiegs, der euch nicht nur mit spektakulären Kämpfen in den Bann zieht, sondern auch mit einer dichten Atmosphäre überzeugt, die stark an dunkle Fantasy erinnert. Die bekannten Mechaniken wie Glory Kills, schwere Waffen und flüssige Bewegungsabläufe treffen hier auf neue, rohe Nahkampfoptionen und mittelalterlich angehauchte Technik.

