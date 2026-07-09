DOOM: The Dark Ages: Tasten-Bug im Revelations-DLC blockiert Spielfortschritt – so löst ihr das Problem

Ein Fehler im Revelations-DLC von DOOM: The Dark Ages verhindert auf Konsolen die Nutzung der neuen Chain Spear.

Kurz nach der Veröffentlichung des Revelations-DLCs für DOOM: The Dark Ages sorgt ein Fehler auf Xbox- und PlayStation-Konsolen für Probleme. Betroffene Spieler können die neue Waffe Chain Spear nicht verwenden und dadurch an einer bestimmten Stelle nicht weiterkommen.

Der Bug tritt offenbar bei Spielern auf, die DOOM: The Dark Ages bereits vor dem Erscheinen der Erweiterung gespielt haben. Statt der vorgesehenen Tasteneingabe erscheint beim Einsatz der Meat-Hook-Funktion lediglich ein „??“ als Eingabeaufforderung. Da der Aktion keine Taste zugewiesen ist, lässt sich die Fähigkeit nicht nutzen, wodurch der Spielfortschritt blockiert wird.

Bis ein offizieller Patch erscheint, gibt es jedoch einen einfachen Workaround. Im Pausenmenü muss unter Einstellungen > Eingaben die Controller-Belegung kurz geändert werden. Dazu wird die Option „Slayer Controller Presets“ beispielsweise von „Standard“ auf „Southpaw“ und anschließend wieder auf „Standard“ zurückgestellt. Dadurch werden die Standard-Tastenbelegungen der Chain Spear wiederhergestellt und der DLC kann fortgesetzt werden.

Der Revelations-DLC ist ab sofort verfügbar und für Besitzer der Premium Edition von DOOM: The Dark Ages ohne zusätzliche Kosten enthalten.