DOOM: The Dark Ages: Über 160 Minuten höllisches Xbox-Gameplay

Mit über 160 Minuten Gameplay-Material bekommt ihr einen gewaltigen Vorgeschmack auf das, was euch in DOOM: The Dark Ages erwartet – und dieser Eindruck ist alles andere als zurückhaltend. In zahlreichen neuen Szenen zeigt sich das Spiel von seiner brutalsten, stilvollsten und zugleich ambitioniertesten Seite.

Die gezeigten Abschnitte reichen von klassischen Arena-Kämpfen über Bossfights bis hin zu actiongeladenen Sequenzen auf dem Rücken eines Mecha-Drachen oder im Cockpit eines Titan Mechs. Dabei steht euch ein mächtiges Waffenarsenal zur Verfügung, das neben altbekannten Klassikern auch neue Zerstörungswerkzeuge wie den Kettenschild oder gewaltige Belagerungsgeschütze bereithält. Jeder Moment ist durchdrungen von DOOM-typischer Rasanz, direkter Gewalt und audiovisueller Wucht.

DOOM: The Dark Ages | So beginnt das neue Höllenspektakel

DOOM: The Dark Ages | Mit dem Kettenschild durch die Dämonen-Horden – Part 2

DOOM: The Dark Ages | Mit dem Titan Mech entfesselt ihr pure Zerstörung – Part 3

DOOM: The Dark Ages | Die Wächterkaserne – Part 4

DOOM: The Dark Ages | Der gnadenlose Bosskampf gegen Champion-Vagary

DOOM: The Dark Ages | Luftkampf mit dem Mecha-Drachen entfesselt höllische Zerstörung – Part 5

DOOM: The Dark Ages | Brutal schön und gnadenlos intensiv

