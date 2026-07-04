DOOM: The Dark Ages: Um diese Uhrzeit startet die Revelations-Erweiterung

Die offizielle Uhrzeit für den Start der umfangreichen Revelations-Erweiterung von DOOM: The Dark Ages wurde bekannt gegeben.

Mit Revelations steht die erste große Kampagnen-Erweiterung für den Action-Shooter DOOM: The Dark Ages vor der Tür. Spieler erwartet eine umfangreiche Erweiterung, die laut Game Director Hugo Martin im Grunde auch ein Sequel sein könnte.

Neben 10-12 Stunden Spielzeit mit neuen Endgame-Inhalten sorgt eine neue Speerwaffe gepaart mit einem erweiterten Bewegungsset sowie neuen Kampfelementen für ein völlig neues Spielerlebnis.

Dass Revelations weltweit am 7. Juli erscheint ist bereits länger bekannt. Neu enthüllt wurde jetzt die Start-Uhrzeit. In Deutschland kann die Dämonenjagd ab 18:00 Uhr losgehen.