DOOM: The Dark Ages: Update ballert Fehler weg und bringt Verbesserungen

DOOM: The Dark Ages hat ein umfangreiches Update mit Korrekturen und Verbesserungen erhalten.

Für den Ego-Shooter DOOM: The Dark Ages steht Update 2.1 sowie Hotfix 1 auf allen Plattformen bereit.

id Software stellt darin Verbesserungen bei der Benutzerfreundlichkeit bereit, hat aber auch Balancing-Änderungen und zahlreiche Fehlerbehebungen vorgenommen.

In den Patch Notes am Ende der Meldung findet ihr alle Details dazu.

Darüber hinaus hat Bethesda ein YouTube-Video mit allen Cinematic-Sequenzen aus dem Spiel in 4K-Auflösung mit über einer Stunde Laufzeit bereitgestellt.

Update 2.1 – Patch Notes Das Ripatorium Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit Die Auswahl der ausgerüsteten Schusswaffen, Verbesserungen, Nahkampfwaffen und Schildrunen des Spielers bleibt nun nach dem Anpassen bestehen. Munitions- und Gesundheits-Pickups wurden in Ripatorium-Arenen hinzugefügt. Fehlerbehebungen Das Absturzproblem während des Kampfes mit zu vielen Gegner-KIs im Ripatorium sowie in der Kampagne wurde behoben. Das Problem, dass die Basis-Vagary nicht starb, wenn sie benommen war und dann hingerichtet wurde, konnte behoben werden. Das Problem, dass die Champion-Vagary eine Chance hatte, zu erscheinen, wenn die Basis-Vagary ausgewählt wurde, konnte behoben werden. Ein Problem wurde behoben, durch das das Austauschen einer Schildrune nach dem Start der Arena dazu führte, dass einige der Verbesserungen nicht mehr funktionierten, darunter Standhaft, Ernter, Klingenmeister und Vergeltung. Die Schildverbesserung „Standhaft“ funktioniert jetzt, wenn ein nicht zerbrochener Schild Gesundheit wiederherstellt. Es wurde ein Problem behoben, durch das mehrere Verbesserungen gleichzeitig für Beschleuniger und Schredder angewendet wurden. Gegner-KI Allgemeine Optimierungen der Spielbalance (einige davon waren zuvor aktive Stellschrauben, die aus diesem Artikel entfernt und in Update 2.1, Hotfix 1 in das Spiel übernommen wurden). Diese sind unten mit (*VS) für „vorherige Stellschraube“ gekennzeichnet. Das Problem wurde behoben, durch das die Nahkampfangriffe von Imps, Soldiers, Zombies und Arachnotrons keinen Schaden verursachten, wenn sie zuerst durch andere Dämonen hindurchgingen. Gepanzerte Gegner taumeln jetzt, wenn ihre Rüstungen mit Schrotflinten zerstört werden. Ein Problem wurde behoben, durch das die Vagary nicht ins Taumeln geriet, wenn ihr nach dem Kauf bestimmter Verbesserungen mit dem Streitkolben des Grauens direkter Schaden oder Flächenschaden zugefügt wurde. Das Problem wurde behoben, durch das die Rüstung des Pinky-Reiters ein Taumeln durch den Landeaufprall des Slayers verhinderte. Das Problem wurde behoben, durch das der Landeaufprall des Slayers kein Taumeln bei der Whiplash auslöste. Die in Update 2 eingeführte Cacodemon-Gesundheitsstärkung wurde rückgängig gemacht. Die in Update 2 eingeführten Mancubus-Gesundheits- und Rüstungsstärkungen wurden rückgängig gemacht. Die in Update 2 eingeführten Änderungen am Schaden des Mancubus-Flammenwerfers wurden rückgängig gemacht. Die in Update 2 eingeführten Änderungen am Tempo und der Größe des Mancubus-Feuerballs wurden rückgängig gemacht. (*VS) Beim Chaingunner wurde die Abklingzeit zwischen Feuerstößen erhöht und die Dauer von Feuerstößen verkürzt. Gameplay Ausgerüstete Schusswaffen, Verbesserungen, Nahkampfwaffen und Schildrunen bleiben jetzt beim Neuladen von Speicherpunkten während der Kampagne und beim Übergang zwischen Missionen erhalten. Ein Problem wurde behoben, durch das die Schildsäge während der Nachladeanimation der Super-Schrotflinte nicht gehoben werden konnte, um einen Block durchzuführen/zu parieren. Die Fähigkeit, die Nachladeanimation der Super-Schrotflinte zu unterbrechen, um im selben Frame, in dem ein Blocken/Parieren möglich ist, einen Nahkampfangriff auszuführen, wurde hinzugefügt. Die Verzögerung, bis der Spieler die Feueranimationen des Raketenwerfers und des Granatwerfers unterbrechen und einen Schildblock/Parieren oder einen Nahkampfangriff ausführen kann, wurde verkürzt. Ein mit Update 2 eingeführtes Problem wurde behoben, durch das es Spielern potenziell möglich war, nach dem Abfeuern bestimmter Schusswaffen, darunter die Super-Schrotflinte, der Raketenwerfer und der Granatwerfer, früher als beabsichtigt die Waffe zu wechseln. Die kurze Verlangsamung, die nach dem Parieren oder der Verwendung einer Nahkampf-Kombo auftrat, wenn „Parieren- und Nahkampf-Zeitlupe“ auf 0 eingestellt war, wurde enfernt. Die Gesundheit des Spielers wird jetzt beim Neuladen eines Speicherpunkts auf mindestens 75 wiederhergestellt, wenn er den Speicherpunkt mit weniger Gesundheit als diesem Wert erreicht (ausgenommen hiervon sind Pandämonium und Ultra-Albtraum, bei denen Speicherpunkte nicht neu geladen werden). Ein Problem wurde behoben, durch das die Meldung „Wenig Munition“ angezeigt wurde, lange bevor sie beim Wandler-Plasmagewehr hätte erscheinen sollen. Das Problem wurde behoben, durch das Spieler während der Verwendung der Kettenkugel kurzzeitig nicht zur BFC wechseln konnten. Ein Problem wurde behoben, durch das das Verbessern aller Nahkampfwaffen dazu führen konnte, dass die Erfolge „Nahkampf-Experte“ und „Berserker“ nicht abgeschlossen wurden. Waffen-Balancing Schienennagel-Pfähler Klarstellung der Entwickler: Der Pfähler-Kopftrefferschaden wurde in Update 2 nicht durchgängig erhöht. Unser Ansatz begünstigte im Allgemeinen die Verringerung des Pfähler-Körpertrefferschadens in Fällen, in denen das ausschließliche Erzielen von Kopftreffern keinen bedeutsamen Unterschied in der Gesamtzahl der Schüsse ergab, die für die Benommenheit oder zum Töten eines Dämons erforderlich waren. Wir haben die Skalierung von Kopftreffern in einigen Fällen erhöht (z. B. Cyberdemon und Whiplash), in denen eine Reduzierung des Körpertrefferschadens das Töten eines Gegners länger als gewünscht hinausgezögert hätte. Anpassungen des Balancings, darunter: Der Pfähler-Schaden gegen den Cyberdemon wurde verringert. Die Kopftreffer-Skalierung gestärkter Pfähler-Projektile (über die Verbesserungen „Altmaterial-Verwertung“ und „Chronoprojektil“) gegen die Whiplash wurde verringert. Die Kopftreffer-Skalierung nicht gestärkter Pfähler-Projektile gegen den Revenant wurde verringert. Super-Schrotflinte Anpassungen des Balancings, darunter: Der Schaden der Super-Schrotflinte gegen den Hell Knight und den Battle Knight wurde erhöht. Der Schaden der Super-Schrotflinte gegen den Cosmic Baron wurde erhöht. Die Schadensanpassungen gegen den Mancubus und seine Rüstung aus Update 2 wurden rückgängig gemacht. Der Schaden der Super-Schrotflinte gegen den Pinky-Reiter und den gepanzerten Pinky-Reiter wurde erhöht. Level ⚔Updates von Kampfbegegnungen Die Heilige Stadt Aratum: 🗡Letzte Begegnung Der Respawn des Hell Knight wurde angepasst. Belagerung – Teil 1 & Belagerung – Teil 2 Die Zeit zwischen Beistand-Spawns in mehreren Begegnungen wurde erhöht. Ancestral-Schmiede Probleme wurden behoben, durch die zusätzliche Kampfbegegnungen fälschlicherweise ausgelöst werden konnten. 🗡Endkampf Die Beistand-Unterstützung von Imp und Mancubus in der Agaddon-Jäger-Einführung wurde entfernt. Das Arachnotron-Beistandfenster wurde vergrößert. Die Spitze von Nerathul 🗡Komodo-Bosskampf Die Beistand-Unterstützung aus der Komodo-Einführung wurde entfernt. 🗡Pfad des hängenden Schiffs Das Problem, dass der Arachnotron-Beistand am Ende der Begegnung mit inkonsistentem Timing erneut auftauchte, wurde behoben. 🗡Geheime Begegnung am Aussichtspunkt Das Problem, dass der Battle-Knight-Beistand gelegentlich als andere Gegner-KI auftauchte, wurde behoben. Die Kar’Thul-Sümpfe 🗡Moral-Kampf Der Beistand der Nightmare Imp Stalker wurde so eingestellt, dass er beginnt, nachdem beide Imp Stalker tot sind – nicht schon nach einem. Auferstehung Probleme wurden behoben, durch die zusätzliche Kampfbegegnungen fälschlicherweise ausgelöst werden konnten. Plasma-Munition wurde vor beiden Plasma-Toren auf dem Maykr-Schiff hinzugefügt. Das „Energieschild“-Pop-up-Fenster umgeht die Einstellung „Tutorials aus“. Endkampf Die Zusammensetzung der Gegner-KI in der letzten Atlan-Begegnung wurde geändert, sodass es weniger gepanzerte Gegner gibt. UI Das Problem wurde behoben, durch das beim Anzeigen des Newsfeed-Textinhalts für Live-Kacheln ein leeres Pop-up-Fenster angezeigt wurde und mehrere Protokollfehler verursacht wurden. Das „Energieschild“-Pop-up-Tutorial wurde zur Tutorialliste des Pausenmenüs hinzugefügt. Das Energieschild-Tutorial in „Auferstehung“ umgeht jetzt die Einstellung „Tutorials aus“. Engine Ein Absturz wurde behoben, der im Ripatorium-Endlosmodus auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 auftrat, wenn länger als 8 Stunden ununterbrochen gespielt wurde.