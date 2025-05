DOOM: The Dark Ages: Xbox und Prince St. Pizza servieren Hellfire Pepperoni

Feuriger Genuss trifft auf Gaming-Legende – exklusive Aktion zum Start von DOOM: The Dark Ages in den USA.

Zum bevorstehenden Launch von DOOM: The Dark Ages am 15. Mai 2025 heizen Xbox und Prince St. Pizza gemeinsam die Gaming- und Food-Welt ordentlich ein.

Mit dem neuen „Hellfire Pepperoni“ erwartet euch eine Pizza, die direkt aus der Hölle zu kommen scheint – und genau das ist auch gewollt. Zwischen dem 12. Mai und dem 15. Juni könnt ihr in allen Prince St. Pizza-Filialen in den USA und Toronto diese infernalische Spezialität probieren – ob als Stück oder als ganzer, glühender Kreis.

Die „Hellfire Pepperoni“ vereint kräftige Aromen mit einem feurigen Biss: geräucherter Mozzarella, Prince St.’s legendäre scharfe Marinara, würzige Pepperoni, frische Habaneros und ein scharfer Honig-Drizzle lassen die Geschmacksnerven brennen – ganz im Sinne der kompromisslosen DOOM-Ästhetik.

Lawrence Longo, CEO von Prince St. Pizza, beschreibt die Kooperation als ideale Fusion aus Gaming-Power und mutigem Geschmack. Inspiriert vom unbändigen Tempo und der Wucht der DOOM-Reihe, sei eine Pizza entstanden, die genauso intensiv, überdreht und direkt ist wie das Spiel selbst.

Doch nicht nur kulinarisch lohnt sich der Höllenritt: Mit jedem Kauf der Hellfire Pepperoni erhaltet ihr ein zeitlich exklusives Ranger DOOM Slayer Skin sowie einen Code für eine einmonatige Xbox Game Pass Ultimate-Mitgliedschaft (nur für Neukunden), um DOOM: The Dark Ages direkt am Releasetag ohne Zusatzkosten zu erleben. Zusätzlich kommt die Pizza in einer streng limitierten Sammlerbox – und auf der Website von Prince St. Pizza gibt es dazu zwei limitierte T-Shirts aus der DOOM-Kollaboration zu kaufen.