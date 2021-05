DOOM: Gesichtsanimation zum eingestellten DOOM 4 aufgetaucht

Der für seine Inhalte zu Doom bekannte YouTuber Crispies lenkt durch Veröffentlichungen auf seinem YouTube-Kanal immer wieder neue Aufmerksamkeit auf das seinerzeit eingestellte Doom 4.

Nun teilte der ausgewiesen Doom 4-Fan auf Twitter ein Video einer Gesichtsanimation des Charakters Augustus, welcher ursprünglich in Doom 4 sowie in dessen Trailer verwendet werden sollte.

@idSoftware @bethesda Where or when can we watch the unreleased trailer or play the original "Doom 4 classic" game build?

— Crispies (DOOM 4 Fan) (@Runhob) May 16, 2021