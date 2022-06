DOOM: Klassiker von 1993 über LEGO-Stein abspielbar

Egal ob mit einem altmodischen Wählscheiben-Telefon gesteuert, auf einem Taschenrechner oder sogar via Twitter: Den Shooter-Klassiker DOOM kann man scheinbar auf und mit allem spielen, was nicht der Norm entspricht.

Ein weiterer kreativer Weg ist es neuerdings aber auch, das Spiel von 1993 über einen LEGO-Stein zu spielen.

James Brown aus Neuseeland hatte die Idee mit dem Baustein und so baute er einen sehr kleinen Monitor in einen LEGO-Stein ein, der aus dem 3D-Drucker stammt. So konnte er das originale DOOM via Offscreen-PC spielen.

Brown verbaute dazu eine STM32F030F4P6 Platine, einen ARM Cortex M0 Prozessor sowie 16K Flash-Speicher und 4K RAM.

Bei dem Bildschirm handelt es sich um ein 0,42 Zoll großes OLED-Display. Die Auflösung: 72 x 40 Pixel.

DOOM läuft indirekt auf dem blauen Stein. Denn das Spiel wird eigentlich von einem anderen PC auf den Monitor gestreamt. Ein Python Script half ihm bei der Umsetzung und Anpassung an das Display.

Gegenüber Kotaku sagte Brown zu seiner technischen Kreation:

„Der Mikrocontroller im Brick hat 16K Flash, das reicht gerade für ein Doom-Sprite. Es gab keine Möglichkeit, es richtig laufen zu lassen. Die Optionen schienen zu sein: Erstens: ein Raycasting-Spiel mit so viel Doom-Geschmack wie möglich zu schreiben. Zweitens: ein Kabel hineinzustecken und Video zu übertragen. Oder Drittens: einen leistungsfähigeren Prozessor einzubauen. Ersteres würde wahrscheinlich nicht als passend für das Meme akzeptiert werden. Zwei schien keine besonders interessante Herausforderung zu sein. Drei würde etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen. Aber da zwei so einfach war, würde es irgendwann jemand tun, und ich beschloss, dass es mir lieber wäre, wenn ich es wäre.“

I wired the brick up as a very small external monitor, so you can, for instance, play Doom on it. pic.twitter.com/uWK2Uw7Egr — James Brown (@ancient_james) June 19, 2022