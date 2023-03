DOOM: Konzept-Trailer für das eingestellte DOOM 4 geleakt

Im Jahr 2012 wurden die Arbeiten von id Software und Bethesda zu einem DOOM 4-Spiel eingestellt. Der Shooter sollte anscheinend mehr in Richtung „Call of Duty“ gehen, was die Verantwortlichen dann aber in die Konzept-Mülltonne geworfen haben.

Im Konzept-Trailer gibt es 33 Sekunden aus dem eingestellten DOOM 4 mit Call of Duty-Inspiration zu sehen:

Bereits im Juli 2012 haben wir über das Spiel berichtet, da sich DOOM 4 in der Gerüchteküche breit gemacht hat. Wenig später meinte Pete Hines, dass die Einstellung von DOOM 4 der richtige Schritt war.

Was meint ihr?