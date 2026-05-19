DOOM: Original-Soundtrack wird ins US National Recording Registry aufgenommen

Der originale Soundtrack von DOOM aus dem Jahr 1993 wird offiziell in das US National Recording Registry aufgenommen und damit als kulturell bedeutendes Klangwerk anerkannt.

Komponiert wurde die Musik von Bobby Prince, dessen Arbeit nun neben 25 weiteren historischen Aufnahmen aus rund 70 Jahren in das Archiv aufgenommen wird. Die Auswahl erfolgte aus mehr als 3.000 öffentlichen Nominierungen.

In der Begründung hebt das Registry die prägende Wirkung des Soundtracks hervor, der maßgeblich zur Popularität von DOOM beitrug. Besonders die energiegeladene Musik in Kombination mit den technischen Möglichkeiten der frühen MIDI-Kompositionen wird als innovativ beschrieben.

Der Einsatz von MIDI-Technologie erlaubte es Prince, Soundeffekte und Musik gezielt zu trennen und so eine klare akustische Durchsetzung im Spiel zu schaffen. Dieser Ansatz beeinflusste später zahlreiche Game-Komponisten und gilt als wichtiger Baustein der Videospielmusik-Geschichte.

Mit der Aufnahme ist der DOOM-Soundtrack nach Super Mario Bros. und Minecraft: Volume Alpha erst das dritte Videospiel-Musikwerk, das in das Registry aufgenommen wurde.