Dora: Regenwald in Gefahr: Familienfreundliche interaktive Unterhaltung angekündigt

Dora: Regenwald in Gefahr ist ein völlig neues Abenteuer, basierend auf der animierten Serie DORA.

Outright Games, der führende Publisher für familienfreundliche interaktive Unterhaltung, kündigt heute in Zusammenarbeit mit Paramount Dora: Regenwald in Gefahr an – ein völlig neues Abenteuer basierend auf der animierten Serie DORA.

Dora: Regenwald in Gefahr erscheint im Jubiläumsjahr zum 25-jährigen Bestehen der Marke und lädt Spielende ein, Dora und Boots in einem völlig neuen Puzzle-Plattform-Abenteuer zu begleiten.

Auf ihrer Reise gilt es, Swipers neuesten Plan zu vereiteln und dem leuchtenden Alebrije-Baum zu seinem alten Glanz zu verhelfen. Dabei laufen, springen und schwingen sich die Spielenden durch farbenfrohe Umgebungen, sammeln magische Blätter und lösen Rätsel, die spielerischen Spaß mit dem Erlernen der spanischen Sprache verbinden.

Im Verlauf des Abenteuers treffen die Spielenden auf beliebte Charaktere wie Tico, Isa, Benny und den Großen Roten Hahn, die Dora bei der Rettung des magischen Alebrije-Baums unterstützen.

Das Spiel integriert spanische Wörter und Redewendungen, die Kinder spielerisch erlernen können – ganz im Sinne des pädagogischen Anspruchs der bekannten Serie. Im lokalen Koop-Modus können Eltern und Kinder zu zweit spielen und lernen – ein Abenteuer für die ganze Familie.

Seit der Erstausstrahlung am 14. August 2000 auf Nickelodeon entwickelte sich Dora the Explorer rasch zu einem weltweiten popkulturellen Phänomen. Auch fast 25 Jahre später zählt die Serie zu den meistgesehenen Vorschulprogrammen aller Zeiten.

Dora überwindet soziale, ethnische und sprachliche Grenzen und ist für Millionen von Kindern weltweit eine Heldin und Freundin. Die Serie wird in über 150 Ländern und Regionen ausgestrahlt, in 32 Sprachen übersetzt und ist über Nickelodeon-Sender und Paramount+ verfügbar. Während ihrer acht Staffeln erhielt Dora the Explorer zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Emmy, Peabody, NAACP, Alma, Imagen, Latino Spirit, Gracie Allen, Parents’ Choice, Common Sense Media und den Preis der Television Critics Association.

Dora: Regenwald in Gefahr erscheint am 24. Oktober 2025 digital für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC. Die Nintendo Switch-Version wird physisch exklusiv auf Amazon erhältlich sein.