Dordogne: Adventure erscheint im Frühjahr 2023

Focus Entertainment, Umanimation und UN JE NE SAIS QUOI kündigten in der heutigen Nintendo Direct: Indie World die Veröffentlichung von Dordogne, dem Adventure mit narrativem Fokus, für den Frühling 2023 an. Dordogne erzählt eine herzliche Geschichte voller Kindheitserinnerungen, Liebe und Familie, dargeboten auf einem malerischen Pastellgemälde von Südfrankreich.

Dordogne erzählt die Geschichte von Mimi, einer jungen Frau auf der Suche nach ihren Kindheitserinnerungen, die ihr auf mysteriöse Weise entfallen sind. In der idyllischen Gegend des ländlichen Frankreichs, präsentiert in lebhaften pastelligen Wasserfarben, erkundet Mimi eine Welt zwischen Kindheit und dem Erwachsensein, in welcher Verlangen und Bedauern an verlorene Träume und Ängste erinnern. Eine nostalgische und herzerwärmende Reise.

Focus Entertainment, Umanimation und UN JE NE SAIS QUOI sind geehrt und begeistert davon, während der Nintendo Direct: Indie World als Teil der kuratierten Auswahl an Spielen vorgestellt worden zu sein. Dordogne bringt französischen Flair mit einer wunderschönen Spielerfahrung, die Spielerinnen und Spieler aller Art an einen einladenden und friedlichen Ort am gewaltigen Dordogne Fluss entführt. Künstlerinnen und Künstler aus Animation, Film und der Videospielbranche arbeiten zusammen, um sorgfältig eine erlesene und üppige Ästhetik zu schaffen, welche das Spiel auszeichnet. Jeder ist begeistert darüber, die Chance bekommen zu haben, dieses Kunstwerk nun mit der Welt zu teilen.