Dordogne: Emotionale Reise im Xbox Game Pass-Spiel

Autor:, in / Dordogne

Today, Focus Entertainment und UN JE NE SAIS QUOI, ein Teil von UMANIMATION, haben den mitreißenden “A Colorful Palette of Emotions Trailer” für das angenehme Indie Abenteuer Dordogne veröffentlicht.

Das Video zeigt Cédric Babouche, den Visual Artist hinter dem Spiel, während eines intimen Moments seiner eigenen Geschichte mit dem Setting des südlichen Frankreichs, welches als Setting für das Spiel dient und in handgemalten Wasserfarben zum Leben erweckt wird.

Dordogne ist das gedankliche Kind des französischen Künstlers Cédric Babouche. Im heutigen “A Colorful Palette of Emotions Trailer” teilt er seine emotionale Verbindung mit dem Spiel, ein immersives Abenteuer, welches euch die atemberaubenden Landschaften der Dordogne im Süden Frankreichs erkunden lässt.

Die Region liegt Cédric Babouche ebenso am Herzen, wie die handgemalte Ästhetik des Spiels. All seine faszinierenden Szenen wurden im Wasserfarben-Stil und einer Technik realisiert, die er seit dreißig Jahren praktiziert, also seit er ein Kind war.

Dordogne ist ein farbenfrohes und von der Erzählung getriebenes Adventure über Kindheitserinnerungen, Liebe und eine Familie, welches euch mit in die ländliche Gegend Frankreichs nimmt. Es erscheint am 13. Juni für Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC.