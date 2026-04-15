Dosa Divas: Launch-Trailer zeigt ungewöhnliches Story-RPG mit spirituellem Mech

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Image: Outerloop Games

Dosa Divas zeigt im Launch-Trailer ein ungewöhnliches Story-RPG mit spirituellem Mech.

Ein neuer Launch-Trailer gibt einen umfassenden Einblick in Dosa Divas und zeigt das narrative, rundenbasierte RPG von Outerloop Games in Aktion.

Im Mittelpunkt stehen die beiden Schwestern Samara und Amani, die nach Jahren der Trennung gemeinsam mit einem uralten Spirit-Mech aufbrechen. Ihr Ziel ist es, ein verdorbenes Fast-Food-Imperium zu stoppen und gleichzeitig Gemeinschaften wieder mit ihren kulturellen Traditionen zu verbinden.

Das Spiel kombiniert klassische rundenbasierte Kämpfe mit Erkundung und Story-Elementen. Spieler bewegen sich durch farbenfrohe Dörfer, stellen sich Gegnern aus einem korporativen System und treffen dabei auf persönliche Geschichten und Beziehungen, die im Verlauf der Handlung eine wichtige Rolle spielen.

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6 Kommentare Added

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  1. Rotten 114545 XP Scorpio King Rang 2 | 15.04.2026 - 10:40 Uhr

    Der Trailer hat mir gefallen 😅✌🏻 werd ik mir ma merken ✌🏻

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  2. ZombieGott79 91360 XP Posting Machine Level 1 | 15.04.2026 - 10:54 Uhr

    Sieht das Schrecklich aus , auch wenn ich Rpgs liebe spricht mich dieses Spiel absolut gar nicht an .

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  4. Vayne1986 42835 XP Hooligan Schubser | 15.04.2026 - 11:06 Uhr

    Ich mag zwar rundenbasierte Rollenspiele, meins ist dieses Spiel nicht. ✌🏻

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