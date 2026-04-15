Dosa Divas: Launch-Trailer zeigt ungewöhnliches Story-RPG mit spirituellem Mech

Ein neuer Launch-Trailer gibt einen umfassenden Einblick in Dosa Divas und zeigt das narrative, rundenbasierte RPG von Outerloop Games in Aktion.

Im Mittelpunkt stehen die beiden Schwestern Samara und Amani, die nach Jahren der Trennung gemeinsam mit einem uralten Spirit-Mech aufbrechen. Ihr Ziel ist es, ein verdorbenes Fast-Food-Imperium zu stoppen und gleichzeitig Gemeinschaften wieder mit ihren kulturellen Traditionen zu verbinden.

Das Spiel kombiniert klassische rundenbasierte Kämpfe mit Erkundung und Story-Elementen. Spieler bewegen sich durch farbenfrohe Dörfer, stellen sich Gegnern aus einem korporativen System und treffen dabei auf persönliche Geschichten und Beziehungen, die im Verlauf der Handlung eine wichtige Rolle spielen.