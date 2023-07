Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons: 10 Minuten Prügeleien im Pixel-Art-Gameplay

Schaut euch zehn Minuten von Modus Games kommentiertes Pixel-Art-Gameplay zu Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons an.

Eine Reise in die guten alten Arcade-Tage unternehmen Spieler in Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons. Das Beat’em Up für PC, PlayStation 4 & 5, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch wird am 27. Juli veröffentlicht.

Ein neues Gameplay-Video zeigt euch heute zehn Minuten voller Pixel-Art-Spielszenen. Kommentiert wird Ganze von Mike von Modus Games. Er erzählt euch mehr über das ikonische Franchise und die Geschichte des Pixel-Prüglers.