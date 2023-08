Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons: Accolades-Trailer zum Retro-Prügler

Ein neu veröffentlichter Accolades-Trailer feiert den erfolgreichen Start des Retro-Prüglers Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons.

Ende Juli feierte der Beat ‘em Up-Klassiker Double Dragon mit Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons sein Comeback. Dank neuer Zusatz-Features, wie Roguelite-Elementen, einem Tag-Team-Modus und 13 spielbaren Charakteren erhalten sowohl Veteranen als auch Neueinsteiger ein noch nie dagewesenes Spielerlebnis.

Der Retro-Prügler wusste auf Anhieb zu gefallen und konnte auch bei der Fachpresse sehr gute Wertungen einfahren. Diese wurden jetzt von Publisher Modus Games im neu veröffentlichten Accolades-Trailer zusammengefasst.

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons ist für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC erhältlich.