Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons: Kämpferauswahl mit kostenlosem DLC erweitert

Evil Marian und Super Anubis jetzt spielbar! Das Beat ’em up Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons erhält neue Charaktere und Rabattaktion.

Maximum Entertainment und das Entwicklerstudio Secret Base haben bekannt gegeben, dass das Spiel Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons ab sofort um zwei neue spielbare Charaktere erweitert wird.

Mit Evil Marian und Super Anubis erscheint das zweite kostenlose DLC-Charakterpaket des Jahres, nachdem bereits im April Jeff und Abore hinzugefügt wurden. Evil Marian war einst eine Verbündete der Hauptfiguren, steht nun jedoch unter dem Einfluss einer unbekannten, finsteren Macht.

Sie bewegt sich schwebend über dem Boden und greift mit psychischen Energiewellen und Telekinese an. Super Anubis galt lange als Scharlatan, tritt nun aber als mächtiger Gegner auf, der dunkle Kräfte beschwört und über übernatürliche Fähigkeiten verfügt.

Das Spiel bleibt dem klassischen Beat-’em-up-Stil treu und bietet euch die Möglichkeit, mit verschiedenen Charakteren durch das kriminelle New York zu kämpfen.

Dabei lassen sich Kombos und Spezialangriffe einsetzen sowie Charaktere zu einem Tag-Team kombinieren. Zur Feier der Veröffentlichung des neuen DLCs ist Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons aktuell mit einem Rabatt von 65 % auf Steam und Nintendo Switch erhältlich. Das Spiel ist zudem auf PlayStation 4 und 5, Xbox One und Series X|S sowie PC verfügbar.