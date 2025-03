Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons: Kostenlose DLC-Charaktere kämpfen im April mit

Im nächsten Monat werden zwei Charaktere kostenlos in Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons mitkämpfen.

Maximum Entertainment hat zusammen mit dem Entwickler Secret Base angekündigt, dass das beliebte Beat ‚em up Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons mit zwei brandneuen spielbaren Charakteren in einem kostenlosen DLC-Paket erweitert wird, das im April erscheinen soll.

Dies ist das erste von mehreren geplanten Charakter-Updates, weitere sechs neue Kämpfer sollen im Laufe des Jahres hinzugefügt werden.

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons ist ein dynamischer, sidescrollender Action-Brawler, der die kultigen Billy und Jimmy Lee mit neuen Verbündeten zurück ins Spiel bringt, um die kriminelle Unterwelt von New York City zu bekämpfen.

Die Spieler können verheerende Kombos und Spezialmanöver ausführen, während sie sich durch die Stadt kämpfen, mit einzigartigen spielbaren Charakteren und freischaltbaren Upgrades.

In einer neuen Variante der klassischen Formel können die Spieler bis zu zwei Charaktere auswählen, um ein Tag-Team für das kooperative Spiel zu bilden.

JEFF

Als Kind war Jeff ein Rivale der Lee-Brüder und trainierte mit ihnen die Kampfkunst Sōsetsuken. Doch als seine Fähigkeiten hinterherhinkten, wuchs die Eifersucht.

Entschlossen, Billy und Jimmy zu übertreffen, verließ Jeff seinen edlen Weg und begab sich auf die Straße, wo er Karate und Sōsetsuken zu einem gefährlichen, unberechenbaren Kampfstil verschmolz.

ABORE

Abore ist ein massiver ehemaliger Soldat mit stoischem Auftreten, der mit roher Kraft und unerschütterlicher Ruhe kämpft.

Seine unglaubliche Stärke und Unverwüstlichkeit haben einige dazu veranlasst, sich zu fragen: Ist er ein Mensch oder etwas mehr?

Der stille Kämpfer gibt keine Antworten, nur vernichtende Schläge.