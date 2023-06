Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons: Trailer enthüllt Veröffentlichungstermin

Ein neuer Trailer hat den Veröffentlichungstermin des Beat’em Ups Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons enthüllt.

Modus Games und Secret Base Pte Ltd. haben mit einem neuen Trailer den Veröffentlichungstermin von Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons enthüllt. Demnach erscheint das Beat’em Up am 27. Juli für PC, PlayStation 4 & 5, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch.

Billy und Jimmy Lee erhalten Unterstützung von Marian, die als vollwertige Fernkämpferin mit Schusswaffe zurückkehrt, und von Neuling Onkel Matin, der als Kraftpaket mit Krawallschild überzeugt. In der klassischen Pixel-Optik beginnt ihr mit zwei der vier möglichen Charaktere. Räumt alleine oder im lokalen Koop-Modus mit einem Freund die Straßen auf.