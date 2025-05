Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons: Zwei kostenlose Charaktere präsentiert

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons führt heute zwei neue spielbare Charaktere ein

Maximum Entertainment hat zusammen mit dem Entwickler Secret Base bekannt gegeben, dass ab heute zwei neue spielbare Charaktere in dem beliebten Beat ‚em up Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons verfügbar sind, die Teil der ständig wachsenden Liste des Spiels sind.

Der kostenlose DLC ist das erste von mehreren geplanten Charakter-Updates. Weitere sechs neue Kämpfer sollen noch in diesem Jahr hinzugefügt werden.