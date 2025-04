Double Dragon Revive: Diese Feinde stellen sich Spielern in den Weg

Autor:, in / Double Dragon Revive

Macht Bekanntschaft mit den Feinden in Double Dragon Revive, die euch nicht einfach so ungeschoren davonkommen lassen werden.

Mit Double Dragon Revive erwacht die Spielreihe im modernen Zeitalter zum Leben.

In einem neuen Trailer wurden jetzt die feindlichen Charaktere des Kampfspiels enthüllt, die sich euch zum Release am 23. Oktober auf Xbox Series X|S in den Weg stellen werden.