Double Dragon Revive: Extra Mode mit über 50 Missionen im Koop

Double Dragon Revive liefert im Oktober den Extra Mode mit 50 Missionen, die auch im Koop spielbar sind.

Neben dem Story-Modus bietet Double Dragon Revive jetzt den herausfordernden „Extra Mode“ mit über 50 Missionen. Wer sie meistert, schaltet exklusive Charakter-Episoden frei und erlebt neue Story-Perspektiven.

Im Zwei-Spieler-Koop, lokal oder online, wird das Beat’em Up somit zum gemeinsamen Abenteuer, wenn es am 23. Oktober 2025 erscheint.

Schaut euch die Action im Trailer von der Tokyo Game Show 2025 an: