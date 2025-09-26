Double Dragon Revive: Extra Mode mit über 50 Missionen im Koop

3 Autor: , in News / Double Dragon Revive
Image: ARC SYSTEM WORKS

Double Dragon Revive liefert im Oktober den Extra Mode mit 50 Missionen, die auch im Koop spielbar sind.

Neben dem Story-Modus bietet Double Dragon Revive jetzt den herausfordernden „Extra Mode“ mit über 50 Missionen. Wer sie meistert, schaltet exklusive Charakter-Episoden frei und erlebt neue Story-Perspektiven.

Im Zwei-Spieler-Koop, lokal oder online, wird das Beat’em Up somit zum gemeinsamen Abenteuer, wenn es am 23. Oktober 2025 erscheint.

Schaut euch die Action im Trailer von der Tokyo Game Show 2025 an:

3 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Rotten 71725 XP Tastenakrobat Level 1 | 26.09.2025 - 15:23 Uhr

    Das werd ik mir un meiner Frau ma gönnen 😅✌🏻 werden sicher gute Couch-co-op Stunden 🌮

    • Duck-Dynasty 125775 XP Man-at-Arms Gold | 26.09.2025 - 16:32 Uhr
      Antwort auf Rotten

      Wofür das Spiel kaufen? Live Action mit der Holden. 💪🏼
      Bare-Knuckle kostet noch nicht mal was für Box Handschuhe 👊🏻🤣

  2. GERxJOHNNY 47970 XP Hooligan Bezwinger | 26.09.2025 - 16:44 Uhr

    Das Spiel sieht nicht sehr ansprechend aus. Dann kann man auch bei Streets of Rage 4 bleiben

