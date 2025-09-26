Double Dragon Revive: Extra Mode mit über 50 Missionen im Koop

Neben dem Story-Modus bietet Double Dragon Revive jetzt den herausfordernden „Extra Mode“ mit über 50 Missionen. Wer sie meistert, schaltet exklusive Charakter-Episoden frei und erlebt neue Story-Perspektiven.
Im Zwei-Spieler-Koop, lokal oder online, wird das Beat’em Up somit zum gemeinsamen Abenteuer, wenn es am 23. Oktober 2025 erscheint.
Schaut euch die Action im Trailer von der Tokyo Game Show 2025 an:
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das werd ik mir un meiner Frau ma gönnen 😅✌🏻 werden sicher gute Couch-co-op Stunden 🌮
Wofür das Spiel kaufen? Live Action mit der Holden. 💪🏼
Bare-Knuckle kostet noch nicht mal was für Box Handschuhe 👊🏻🤣
Das Spiel sieht nicht sehr ansprechend aus. Dann kann man auch bei Streets of Rage 4 bleiben