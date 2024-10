Double Dragon Revive: Marian und Yagyu Ranzo vorgestellt

Arc System Works und Microids freuen sich, Marian und Yagyu Ranzo anzukündigen, die neuen spielbaren Charaktere in Double Dragon Revive, das im Jahr 2025 für PlayStation 4|5, Xbox One, Xbox Series X|S und Steam erscheint.

Marian schlüpft aus ihrer Rolle als Heldin und sorgt als spielbarer Charakter für Aufruhr auf dem Schlachtfeld!

Der mysteriöse Ninja Yagyu Ranzo schließt sich ebenfalls an, um sich gegen die Shadow Warriors-Bande und ihre bösen Pläne zu stellen!

Marian ist in der gesamten Serie als Heldin aufgetreten. In Double Dragon Revive hat sie einen neuen Look für ihren Auftritt als spielbare Figur bekommen. Sie steht zusammen mit den Lee-Brüdern auf dem Schlachtfeld und wendet die Sosetsuken-Techniken an.

Yagyu Ranzo ist der vierte spielbare Charakter. Er steht den Lee-Brüdern auch in der Geschichte als Gegner gegenüber. Was könnte ihn als Ninja in der Zeit nach dem Atomkrieg dazu bringen, sich gegen die Schattenkrieger zu stellen…?