Double Dragon Revive: Revival gegenüber dem Original respektlos

Einer der Künstler, die am Double Dragon-Spiel von 1987 beteiligt war, hat eine klare Meinung zu Double Dragon Revive von Arc System Works.

Gemeinsam bringen Publisher Arc System Works und Developer Yuke’s mit Double Dragon Revive das berühmte Beat em up zurück. Doch nicht überall stößt dieses Comeback auf Gegenliebe.

Koji Ogata, der am Arcade-Klassiker von 1987 beteiligt war, äußerte sich in einem Beitrag auf X kritisch zu der Neuauflage. Der Künstler erklärte, dass die Arbeit von Arc System Works dem Original gegenüber respektlos sei. Er und weitere Künstler, die an den vergangenen Kapiteln beteiligt gewesen seien, würden Double Dragon Revive nicht als Teil der Reihe betrachten.

Er führt außerdem an, dass laut Ebinuma eine aktuelle Generation an Spieledesignern involviert gewesen sei, die niemals oder zumindest nicht ausgiebig die Arcade-Version von Double Dragon gespielt hätte. Das sei genau das, was geschehen sei und das Ergebnis sei ein billiges, modernes Spiel, das keinerlei Respekt vor Double Dragon zeige.

„Ich wünschte fast, sie hätten das Spiel nicht Double Dragon genannt“, sagt er abschließend. Als Antwort auf einen anderen Follower auf X scherzte Ogata: „Wenn ich die Chance bekomme, es auf der Tokyo Game Show auszuprobieren, möchte ich den Controller nach ihm werfen.“

Aus Screenshots, die einen Teil seiner Unterhaltung mit Ebinuma zeigen, geht zudem hervor, dass Letzterer die Bilder als viel zu dunkel empfindet und die Charaktere und Techniken für ihn nicht gut aussehen.