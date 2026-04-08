Double Dragon: Schöpfer Yoshihisa Kishimoto mit 64 Jahren gestorben

Die Videospielwelt trauert um eine prägende Persönlichkeit: Yoshihisa Kishimoto, der Schöpfer der bekannten Reihen Kunio-kun und Double Dragon, ist im Alter von 64 Jahren verstorben. Die Nachricht wurde von seinem Sohn über die Plattform Twitter bestätigt.

In der Mitteilung heißt es, dass Kishimoto am 2. April 2026 verstorben ist. Zudem dankte die Familie der Community für die jahrelange Unterstützung und die Verbundenheit mit den Spielen des Entwicklers. Weitere Details sollen auf Wunsch direkt mitgeteilt werden.

Kishimoto begann seine Karriere beim Entwickler Data East, wo er an Projekten wie Cobra Command und Road Blaster arbeitete. Später wechselte er zu Technos Japan, einem Unternehmen, mit dem er eng verbunden bleiben sollte. Dort entstanden unter seiner kreativen Leitung Klassiker wie Renegade (Nekketsu Kouha Kunio-kun) sowie die einflussreiche Beat-’em-up-Serie Double Dragon.

Auch in den späteren Jahren blieb Kishimoto der Spieleentwicklung treu und wirkte unter anderem als Director an Double Dragon IV mit. Zudem war er an Projekten wie Stay Cool, Kobayashi-san!: A River City Ransom Story beteiligt.

Mit seinem Schaffen prägte Yoshihisa Kishimoto ein ganzes Genre und hinterlässt ein bedeutendes Erbe in der Geschichte der Videospiele.