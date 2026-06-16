Double Fine Productions: Entwickler reagiert auf Schließungsgerüchte mit Emoji-Post

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Das Psychonauts-Studio Double Fine kommentiert die Berichte über mögliche Xbox-Schließungen lediglich mit einem Emoji.

Die Zukunft mehrerer Xbox-Studios sorgt weiterhin für Unsicherheit innerhalb der Branche. Auch Double Fine, bekannt für die Psychonauts-Reihe, steht laut aktuellen Berichten im Umfeld möglicher struktureller Veränderungen innerhalb von Microsofts Gaming-Sparte.

Im Zuge der kursierenden Meldungen über mögliche Umstrukturierungen, Buyout-Gespräche und potenzielle Schließungen hat sich das Studio nun auf ungewöhnlich knappe Weise geäußert.

Auf Social Media veröffentlichte Double Fine lediglich ein einziges Emoji: ein grinsendes Gesicht mit geöffnetem Mund und kaltem Schweiß: 😅.

Die Reaktion wird im Kontext der aktuellen Situation als indirekter Kommentar zu den Berichten über mögliche Veränderungen innerhalb der Xbox-Studios verstanden. Neben Double Fine sollen auch andere Entwickler wie Ninja Theory und Compulsion in Gesprächen mit Microsoft stehen, um mögliche Szenarien einer Ausgliederung oder Neuaufstellung zu prüfen.

Hintergrund der aktuellen Entwicklungen sind Berichte über eine umfassendere „Reset“-Phase innerhalb der Xbox-Sparte, die laut internen Einschätzungen auch Einschnitte und Umstrukturierungen umfassen könnte. Gleichzeitig stehen mehrere Studios wirtschaftlich unter Druck, nachdem einige Projekte zuletzt hinter den kommerziellen Erwartungen zurückgeblieben sein sollen.

Double Fine selbst gehört seit 2019 zu Microsoft und war unter anderem für die Entwicklung von Psychonauts 2 verantwortlich. Neuere Projekte wie Keeper und Kiln konnten jedoch keine größeren kommerziellen Erfolge erzielen.

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29 Kommentare Added

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  1. Mr Bob Kelso 18420 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 16.06.2026 - 15:49 Uhr

    Das Emoji hat ja mehrere Bedeutungen Verlegenheit oder auch Erleichtertung und Anspannung..Also gibs 3 Varianten .
    Erste Variante ist das sie nervös sind oder aber erleichtert wenn es mit MS vorbei oder halt angespannt sind was jetzt kommt..wir werden es wohl bald wissen

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  2. Nibelungen86 371035 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 16.06.2026 - 15:53 Uhr

    Das Töpferspiel ist cool spaßig, will aber niemand haben, wenn die schließen müssen, wird sie leider keiner kaufen.

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      • Nibelungen86 371035 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 16.06.2026 - 18:36 Uhr
        Antwort auf Kabelfritz

        Nicht unbedingt, manche Dinge sind halt Nische, dann muss man sich entscheiden so etwas zu produzieren, in den meisten Fällen wollen Spieler so was nicht, die wollen Blockbuster usw, ist halt so.

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        • Kabelfritz 49949 XP Hooligan Bezwinger | 16.06.2026 - 19:01 Uhr
          Antwort auf Nibelungen86

          in so einem riesigen markt wie videospiele gibt es so was wie „die spieler“ halt nicht. kiln kommt mir schon sehr speziell vor, etwas familie/casual/partygame aber trotzdem nicht ganz anspruchslos. die zielgruppe dafür muss man schon sehr gekonnt ansprechen bzw erstmal sich finden/wachsen lassen.

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          • Nibelungen86 371035 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 16.06.2026 - 19:24 Uhr
            Antwort auf Kabelfritz

            Die sind Nische und das meine ich damit, damit macht man halt wenig Geld und es gibt ein Risiko, warum, weil die meisten Spieler solche Spiele eben nicht interessieren.

            Somit werden Aktionäre, Manager, Publisher und große Studios das ungern unterstützen, sieht man doch, man will Geld verdienen.

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  3. Try2defeatme96 40400 XP Hooligan Krauler | 16.06.2026 - 15:58 Uhr

    Ist schon ne indirekte Bestätigung, ansonsten würden die es negieren wenn sie schon was posten.

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  5. SPQRaiden 73135 XP Tastenakrobat Level 2 | 16.06.2026 - 16:43 Uhr

    So funktioniert es nun mal, man kann nur was halten was auch gewinn macht. Alles andere wäre nicht sinnvoll. Weiß nicht warum der Aufschrei in der Community immer so groß ist wenn genau so was ist. Andere Firmen machen es doch auch, aber wenn XBOX dran steht, drehen sie erstmal alle am Rat und spielen Finanzexperte oder geben jetzt schon die Zukunft in den nächsten 10 Jahren raus.

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    • HaloGott 20145 XP Nasenbohrer Level 1 | 16.06.2026 - 16:48 Uhr
      Antwort auf SPQRaiden

      Natürlich ist das richtig.

      Aber gerade mit diesen kleinen Studios hatte Microsoft zwischendurch immer mal wieder einen eigenen Titel für den Game Pass.

      Wenn sie ihre kleinen Studios schließen, wird es eng mit eigenen Spielen, um den Game Pass regelmäßig zu füttern.

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  6. RumRoGERs 165295 XP First Star Gold | 16.06.2026 - 17:33 Uhr

    Ich hoffe so sehr, das Double Fine irgendwie gehalten werden kann.
    Ich bin großer Double Fine Fan aber bisschen sind die auch selber schuld an der misslichen Lage.
    Psychonauts3 , Brütal Legend2 … Ich glaube das wären die Games gewesen welche geholfen hätten.

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