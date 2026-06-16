Double Fine Productions: Entwickler reagiert auf Schließungsgerüchte mit Emoji-Post

Das Psychonauts-Studio Double Fine kommentiert die Berichte über mögliche Xbox-Schließungen lediglich mit einem Emoji.

Die Zukunft mehrerer Xbox-Studios sorgt weiterhin für Unsicherheit innerhalb der Branche. Auch Double Fine, bekannt für die Psychonauts-Reihe, steht laut aktuellen Berichten im Umfeld möglicher struktureller Veränderungen innerhalb von Microsofts Gaming-Sparte.

Im Zuge der kursierenden Meldungen über mögliche Umstrukturierungen, Buyout-Gespräche und potenzielle Schließungen hat sich das Studio nun auf ungewöhnlich knappe Weise geäußert.

Auf Social Media veröffentlichte Double Fine lediglich ein einziges Emoji: ein grinsendes Gesicht mit geöffnetem Mund und kaltem Schweiß: 😅.

Die Reaktion wird im Kontext der aktuellen Situation als indirekter Kommentar zu den Berichten über mögliche Veränderungen innerhalb der Xbox-Studios verstanden. Neben Double Fine sollen auch andere Entwickler wie Ninja Theory und Compulsion in Gesprächen mit Microsoft stehen, um mögliche Szenarien einer Ausgliederung oder Neuaufstellung zu prüfen.

Hintergrund der aktuellen Entwicklungen sind Berichte über eine umfassendere „Reset“-Phase innerhalb der Xbox-Sparte, die laut internen Einschätzungen auch Einschnitte und Umstrukturierungen umfassen könnte. Gleichzeitig stehen mehrere Studios wirtschaftlich unter Druck, nachdem einige Projekte zuletzt hinter den kommerziellen Erwartungen zurückgeblieben sein sollen.

Double Fine selbst gehört seit 2019 zu Microsoft und war unter anderem für die Entwicklung von Psychonauts 2 verantwortlich. Neuere Projekte wie Keeper und Kiln konnten jedoch keine größeren kommerziellen Erfolge erzielen.