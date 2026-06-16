Double Fine Productions: Entwickler reagiert auf Schließungsgerüchte mit Emoji-Post

Die Zukunft mehrerer Xbox-Studios sorgt weiterhin für Unsicherheit innerhalb der Branche. Auch Double Fine, bekannt für die Psychonauts-Reihe, steht laut aktuellen Berichten im Umfeld möglicher struktureller Veränderungen innerhalb von Microsofts Gaming-Sparte.
Im Zuge der kursierenden Meldungen über mögliche Umstrukturierungen, Buyout-Gespräche und potenzielle Schließungen hat sich das Studio nun auf ungewöhnlich knappe Weise geäußert.
Auf Social Media veröffentlichte Double Fine lediglich ein einziges Emoji: ein grinsendes Gesicht mit geöffnetem Mund und kaltem Schweiß: 😅.
Die Reaktion wird im Kontext der aktuellen Situation als indirekter Kommentar zu den Berichten über mögliche Veränderungen innerhalb der Xbox-Studios verstanden. Neben Double Fine sollen auch andere Entwickler wie Ninja Theory und Compulsion in Gesprächen mit Microsoft stehen, um mögliche Szenarien einer Ausgliederung oder Neuaufstellung zu prüfen.
Hintergrund der aktuellen Entwicklungen sind Berichte über eine umfassendere „Reset“-Phase innerhalb der Xbox-Sparte, die laut internen Einschätzungen auch Einschnitte und Umstrukturierungen umfassen könnte. Gleichzeitig stehen mehrere Studios wirtschaftlich unter Druck, nachdem einige Projekte zuletzt hinter den kommerziellen Erwartungen zurückgeblieben sein sollen.
Double Fine selbst gehört seit 2019 zu Microsoft und war unter anderem für die Entwicklung von Psychonauts 2 verantwortlich. Neuere Projekte wie Keeper und Kiln konnten jedoch keine größeren kommerziellen Erfolge erzielen.
29 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das Emoji hat ja mehrere Bedeutungen Verlegenheit oder auch Erleichtertung und Anspannung..Also gibs 3 Varianten .
Erste Variante ist das sie nervös sind oder aber erleichtert wenn es mit MS vorbei oder halt angespannt sind was jetzt kommt..wir werden es wohl bald wissen
Das Töpferspiel ist cool spaßig, will aber niemand haben, wenn die schließen müssen, wird sie leider keiner kaufen.
ist dann halt ein problem des marketings, wenn man gute spiele nicht an den mann bringt
Nicht unbedingt, manche Dinge sind halt Nische, dann muss man sich entscheiden so etwas zu produzieren, in den meisten Fällen wollen Spieler so was nicht, die wollen Blockbuster usw, ist halt so.
in so einem riesigen markt wie videospiele gibt es so was wie „die spieler“ halt nicht. kiln kommt mir schon sehr speziell vor, etwas familie/casual/partygame aber trotzdem nicht ganz anspruchslos. die zielgruppe dafür muss man schon sehr gekonnt ansprechen bzw erstmal sich finden/wachsen lassen.
Die sind Nische und das meine ich damit, damit macht man halt wenig Geld und es gibt ein Risiko, warum, weil die meisten Spieler solche Spiele eben nicht interessieren.
Somit werden Aktionäre, Manager, Publisher und große Studios das ungern unterstützen, sieht man doch, man will Geld verdienen.
Ist schon ne indirekte Bestätigung, ansonsten würden die es negieren wenn sie schon was posten.
Falscher Emoji. 😅
So funktioniert es nun mal, man kann nur was halten was auch gewinn macht. Alles andere wäre nicht sinnvoll. Weiß nicht warum der Aufschrei in der Community immer so groß ist wenn genau so was ist. Andere Firmen machen es doch auch, aber wenn XBOX dran steht, drehen sie erstmal alle am Rat und spielen Finanzexperte oder geben jetzt schon die Zukunft in den nächsten 10 Jahren raus.
Natürlich ist das richtig.
Aber gerade mit diesen kleinen Studios hatte Microsoft zwischendurch immer mal wieder einen eigenen Titel für den Game Pass.
Wenn sie ihre kleinen Studios schließen, wird es eng mit eigenen Spielen, um den Game Pass regelmäßig zu füttern.
Ich hoffe so sehr, das Double Fine irgendwie gehalten werden kann.
Ich bin großer Double Fine Fan aber bisschen sind die auch selber schuld an der misslichen Lage.
Psychonauts3 , Brütal Legend2 … Ich glaube das wären die Games gewesen welche geholfen hätten.
Wie gesagt wer nicht liefert wird wohl gehen müssen