Double Fine Productions: Mehrere brandneue IPs in Arbeit

Mit dem am 17. Oktober für Xbox Series X|S, PC und via Xbox Game Pass erscheinenden Keeper steht ein vielversprechendes Projekt von Double Fine Productions kurz vor seiner Veröffentlichung.
Doch neben dem Third-Person-Adventure, in dem ein sich wandelnder Leuchtturm gemeinsam mit einem mystischen Meeresvogel auf eine übernatürliche Reise begibt, hat das Entwicklerstudio noch mehrere neue IPs in Arbeit, wie Studiochef Tim Schafer im Gamescom Xbox Broadcast verrät:
„Wir entwickeln auch andere Spiele [neben Keeper]. In unserem Studio arbeiten wir derzeit an mehreren Spielen. Ich kann euch nur so viel verraten: Es handelt sich um brandneue Spiele. Brandneue IPs. Wir freuen uns schon darauf, sie euch eines Tages vorstellen zu können.“
15 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die können dann auch gerne im Game Pass kommen.
Kommen Sie. DF ist ja ein Xbox Game Studio.
…und da wundern sich einige das die XBOX immer mehr den Untergang geweiht ist? Spiele kaufen wollen ist mittlerweile verpöhnt …kein Wunder das sich auf der XBOX nichts mehr verkauft…Der Gamepass war ne Seuche
Ja, deswegen sind mehrere IP’s von Double Fine in Entwicklung nachdem Psychonauts 2 Day One in den Game Pass gekommen ist. Deswegen hat es auch Sony kopiert. Sehe hier überhaupt keinen Untergang.
Am Ende des Tages kann er immer noch selbst entscheiden wie er die Spiele konsumiert. Diese Belehrungen wie man ein Spiel erwerben soll, sind ja schon militant. Erst waren die Saleskäufer die bösen und jetzt die Abonutzer.
Was kommt als nächstes? Die die auf Disc 10€ weniger zahlen zu Release?
Deswegen bringtvMS ihre Spiele ja nun auf so vielen Plattformen wie möglich, das kompensiert.
Bin ich ja mal gespannt und vorallem was davon dann auch wirklich erscheinen wird.
das Spiel sieht leider ziemlich langweilig aus.
Erwarte da nciht groß was.
Double Fine hat es drauf die werden liefern da bin ich sicher!
Eines der kreativsten Studios unter grüner Flagge. Freue mich.
Sehr kreativ aber seitdem sie zu Microsoft gehören haben sie auch kein einziges Spiel mehr geliefert (nur Psychonauts 2 aber das war ja schon fast fertig und via Kickstarter finanziert). Bin aber auch sehr gespannt auf ihr erstes Spiel nach so langer Zeit.
Tim Schafer am Dienstagabend auf der ONL getroffen. Hätte ja nicht erwartet, dass XD einen seiner größten Fans „unter Vertrag“ hat 😄
Da passt die Zusammenarbeit mit MS sehr gut, freut mich für das Studio und schön das es unter MS Flagge ist.
Ein sehr kreatives Qualitätsstudio. Ich freue mich erstmal sehr auf Keeper und bin gespannt an was Double Fine noch arbeitet🙂
Ich freue mich grundsätzlich erst mal auf alles, was die machen. Ich steh total auf deren Artdesign.