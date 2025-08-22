Double Fine Productions: Mehrere brandneue IPs in Arbeit

15 Autor: , in News / Double Fine Productions
Übersicht
Image: - - - -

Laut Studiochef Tim Schafer befinden sich bei Double Fine Productions mehrere brandneue IPs in Entwicklung.

Mit dem am 17. Oktober für Xbox Series X|S, PC und via Xbox Game Pass erscheinenden Keeper steht ein vielversprechendes Projekt von Double Fine Productions kurz vor seiner Veröffentlichung.

Doch neben dem Third-Person-Adventure, in dem ein sich wandelnder Leuchtturm gemeinsam mit einem mystischen Meeresvogel auf eine übernatürliche Reise begibt, hat das Entwicklerstudio noch mehrere neue IPs in Arbeit, wie Studiochef Tim Schafer im Gamescom Xbox Broadcast verrät:

„Wir entwickeln auch andere Spiele [neben Keeper]. In unserem Studio arbeiten wir derzeit an mehreren Spielen. Ich kann euch nur so viel verraten: Es handelt sich um brandneue Spiele. Brandneue IPs. Wir freuen uns schon darauf, sie euch eines Tages vorstellen zu können.“

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Double Fine Productions

15 Kommentare Added

Mitdiskutieren
    • Nutellaloeffler 1420 XP Beginner Level 1 | 22.08.2025 - 08:16 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      …und da wundern sich einige das die XBOX immer mehr den Untergang geweiht ist? Spiele kaufen wollen ist mittlerweile verpöhnt …kein Wunder das sich auf der XBOX nichts mehr verkauft…Der Gamepass war ne Seuche

      1
      • Robilein 1145750 XP Xboxdynasty Legend Silber | 22.08.2025 - 08:23 Uhr
        Antwort auf Nutellaloeffler

        Ja, deswegen sind mehrere IP’s von Double Fine in Entwicklung nachdem Psychonauts 2 Day One in den Game Pass gekommen ist. Deswegen hat es auch Sony kopiert. Sehe hier überhaupt keinen Untergang.

        1
      • buimui 433970 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 22.08.2025 - 08:30 Uhr
        Antwort auf Nutellaloeffler

        Am Ende des Tages kann er immer noch selbst entscheiden wie er die Spiele konsumiert. Diese Belehrungen wie man ein Spiel erwerben soll, sind ja schon militant. Erst waren die Saleskäufer die bösen und jetzt die Abonutzer.

        Was kommt als nächstes? Die die auf Disc 10€ weniger zahlen zu Release?

        1
  3. Drakeline6 165115 XP First Star Gold | 22.08.2025 - 07:01 Uhr

    das Spiel sieht leider ziemlich langweilig aus.
    Erwarte da nciht groß was.

    0
  5. buimui 433970 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 22.08.2025 - 07:41 Uhr

    Eines der kreativsten Studios unter grüner Flagge. Freue mich.

    1
    • wussii 43230 XP Hooligan Schubser | 22.08.2025 - 07:50 Uhr
      Antwort auf buimui

      Sehr kreativ aber seitdem sie zu Microsoft gehören haben sie auch kein einziges Spiel mehr geliefert (nur Psychonauts 2 aber das war ja schon fast fertig und via Kickstarter finanziert). Bin aber auch sehr gespannt auf ihr erstes Spiel nach so langer Zeit.

      1
  6. AnCaptain4u 225935 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 22.08.2025 - 07:57 Uhr

    Tim Schafer am Dienstagabend auf der ONL getroffen. Hätte ja nicht erwartet, dass XD einen seiner größten Fans „unter Vertrag“ hat 😄

    0
  7. Lord Hektor 305010 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 22.08.2025 - 08:06 Uhr

    Da passt die Zusammenarbeit mit MS sehr gut, freut mich für das Studio und schön das es unter MS Flagge ist.

    0
  8. Robilein 1145750 XP Xboxdynasty Legend Silber | 22.08.2025 - 08:25 Uhr

    Ein sehr kreatives Qualitätsstudio. Ich freue mich erstmal sehr auf Keeper und bin gespannt an was Double Fine noch arbeitet🙂

    0
  9. RappScallion 3380 XP Beginner Level 2 | 22.08.2025 - 08:49 Uhr

    Ich freue mich grundsätzlich erst mal auf alles, was die machen. Ich steh total auf deren Artdesign.

    0

Hinterlasse eine Antwort