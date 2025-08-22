Double Fine Productions: Mehrere brandneue IPs in Arbeit

Mit dem am 17. Oktober für Xbox Series X|S, PC und via Xbox Game Pass erscheinenden Keeper steht ein vielversprechendes Projekt von Double Fine Productions kurz vor seiner Veröffentlichung.

Doch neben dem Third-Person-Adventure, in dem ein sich wandelnder Leuchtturm gemeinsam mit einem mystischen Meeresvogel auf eine übernatürliche Reise begibt, hat das Entwicklerstudio noch mehrere neue IPs in Arbeit, wie Studiochef Tim Schafer im Gamescom Xbox Broadcast verrät:

„Wir entwickeln auch andere Spiele [neben Keeper]. In unserem Studio arbeiten wir derzeit an mehreren Spielen. Ich kann euch nur so viel verraten: Es handelt sich um brandneue Spiele. Brandneue IPs. Wir freuen uns schon darauf, sie euch eines Tages vorstellen zu können.“