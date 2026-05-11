Double Fine Productions: Startet Unionisierung mit Unterstützung der CWA und Microsoft-Studios

Image: - - - - / Tim Schafer, Founder & President of Double Fine Productions, speaks at the Xbox E3 2019 Briefing at the Microsoft Theater at L.A. Live, Sunday, June 9, 2019 in Los Angeles. (Photo by Casey Rodgers/Invision for Xbox/AP Images)

Das Microsoft-Studio Double Fine hat eine Petition zur Gründung einer Gewerkschaft eingereicht.

Das Microsoft-zugehörige Studio Double Fine Productions hat laut einer beim National Labor Relations Board eingereichten Petition den Prozess zur Gründung einer Gewerkschaft gestartet.

Die Initiative wurde am 7. Mai bekannt gegeben und erfolgt in Zusammenarbeit mit der Communications Workers of America (CWA). Insgesamt sollen 42 reguläre Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigte Teil der geplanten Arbeitnehmervertretung werden.

Ziel der Gewerkschaftsgründung ist es laut den beteiligten Mitarbeitern, bestehende Werte des Studios wie kreative Qualität, Diversität, Inklusion sowie die Arbeitsbedingungen langfristig zu sichern und weiter auszubauen.

Parallel zur Bitte um freiwillige Anerkennung durch das Unternehmen wurde auch offiziell ein Antrag beim National Labor Relations Board gestellt, um eine rechtliche Grundlage für die Vertretung der Beschäftigten zu schaffen.

Die Gewerkschaftsbewegung innerhalb von Microsoft-Studios ist kein Einzelfall. Bereits zuvor haben sich mehrere Teams aus dem Umfeld von Microsoft, darunter auch Studios aus dem Activision-Blizzard- und ZeniMax-Umfeld, gewerkschaftlich organisiert.

CWA begleitet diese Entwicklungen weiterhin aktiv und setzt sich für neue Neutralitätsabkommen ein, da frühere Vereinbarungen im Zuge von Microsofts Übernahme von Activision Blizzard ausgelaufen sind.

Parallel dazu wurde mit UVW-CWA eine direkte Gewerkschaftsstruktur für entlassene oder nicht fest angestellte Spieleentwickler geschaffen, die inzwischen mehrere hundert Mitglieder umfasst.

Innerhalb der Branche gilt die Bewegung als Teil eines breiteren Trends zur stärkeren Organisierung von Entwicklerteams in großen Spieleunternehmen.