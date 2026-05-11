Double Fine Productions: Startet Unionisierung mit Unterstützung der CWA und Microsoft-Studios

Das Microsoft-zugehörige Studio Double Fine Productions hat laut einer beim National Labor Relations Board eingereichten Petition den Prozess zur Gründung einer Gewerkschaft gestartet.
Die Initiative wurde am 7. Mai bekannt gegeben und erfolgt in Zusammenarbeit mit der Communications Workers of America (CWA). Insgesamt sollen 42 reguläre Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigte Teil der geplanten Arbeitnehmervertretung werden.
Ziel der Gewerkschaftsgründung ist es laut den beteiligten Mitarbeitern, bestehende Werte des Studios wie kreative Qualität, Diversität, Inklusion sowie die Arbeitsbedingungen langfristig zu sichern und weiter auszubauen.
Parallel zur Bitte um freiwillige Anerkennung durch das Unternehmen wurde auch offiziell ein Antrag beim National Labor Relations Board gestellt, um eine rechtliche Grundlage für die Vertretung der Beschäftigten zu schaffen.
Die Gewerkschaftsbewegung innerhalb von Microsoft-Studios ist kein Einzelfall. Bereits zuvor haben sich mehrere Teams aus dem Umfeld von Microsoft, darunter auch Studios aus dem Activision-Blizzard- und ZeniMax-Umfeld, gewerkschaftlich organisiert.
CWA begleitet diese Entwicklungen weiterhin aktiv und setzt sich für neue Neutralitätsabkommen ein, da frühere Vereinbarungen im Zuge von Microsofts Übernahme von Activision Blizzard ausgelaufen sind.
Parallel dazu wurde mit UVW-CWA eine direkte Gewerkschaftsstruktur für entlassene oder nicht fest angestellte Spieleentwickler geschaffen, die inzwischen mehrere hundert Mitglieder umfasst.
Innerhalb der Branche gilt die Bewegung als Teil eines breiteren Trends zur stärkeren Organisierung von Entwicklerteams in großen Spieleunternehmen.
23 Kommentare AddedMitdiskutieren
Klingt super .
Mehr Rückhalt für Entwickler sind immer gut.
Finde ich sehr gut. In den Zeiten von Massenkündigungen, auch wegen KI, ist das ein wichtiger Schritt. Hauptsache Nadella kann sich fast 100 Millionen US-Dollar Jahresgehalt 2025 auszahlen🤦🤦🤦
Da hat wohl jemand Angst um ihre Jobs (Werte des Studios wie kreative Qualität, Diversität, Inklusion sowie die Arbeitsbedingungen langfristig zu sichern und weiter auszubauen). Aus Langweile macht man das jedenfalls nicht
Das ist etwas, was in den USA generell ein Thema ist. Ist nicht branchenspezifisch. Die Einwohner sind leider zu lange geblendet und von anti-Gewerkscahftsbestrebungen eingeschüchtert worden.
Ich weiß.
Tesla hat das glaub auch hier in Deutschland versucht.
Uns geht’s halt doch irgendwie nicht schlecht im Vergleich
Die Sache ist, dass es uns generell richtig gut geht. Dass wir alle glauben, dass es so schlecht sei, liegt vor allem an einem ständigen Medienbombardement an negativer Berichtserstattung. Warum sind denn alle von der Politik seit 10 Jahren so enttäuscht? Es wird nur gebasht. Egal was… immer drauf. Hat die Politik was gut gemacht, dann wirds entweder ignoriert, oder kritisiert, dass zu wenig oder zu spät was gemacht wurde.
Gab vor ner Weile ne Umfrage, da warne 90% der Leute der meinung, dass es uns als Gesellschaft miserabel geht. Gleichzeitig haben 90% auch gesagt, dass es sie nicht betrifft, sondern andere.
Ehm what??
Ich sehe das sowieso nicht so.
Ich habe Verwandtschaft in Portugal und sehe wie es denen geht. Vor allem nach dem verheerenden Sturm vor wenigen Monaten
Yup, leider sind die Deutschen ja Weltmeister im meckern…
… und früher war sowieso alles besser 😉
Das deutsche Arbeitsrecht und dazu 30 Tage Urlaub und die Feiertage sind für mich der Grund warum ich echt ungern ins Ausland umsiedeln würde.
Das ist schon ziemlich Ernte. 😅
Meine Verlobte will immer auswandern aber da hab ich kein Bock drauf.
Da muss man zudem vorsichtig sein. Andere Länder können dich relativ easy ausweisen und all dein gut und Habe geht verloren. Muss nur ein krieg oder sonstwas ausbrechen. Ohne Staatsbürgerschaft siehts dann eng aus. Hab mal von solchen Fällen gelesen – unlustig.
🤣👍 genau so !
Die haben Angst 😉. Ich glaube das wird Double Fine trotzdem nicht retten. Alle reden da immer von kreativität und wie künstlerisch großartig ihre Spiele doch sind aber das nutzt auch nichts wenn sie nicht erfolgreich genug sind. Nur weil etwas schön und anders ist bezahlt es eben nicht deine Rechnungen. Das beste wäre wohl wenn sie sich selbst mit ihrer IP Psychonauts bei Microsoft rauskaufen könnten, die kreativen Vollausfälle lassen und alles auf Psychonauts 3 setzen.
Am besten spalten sie sich wieder ab und gehen den Crowdfunding- und Early Access-Weg wie Larian.
Bei MS sind die Spiele irgendwie Fehl am Platz, da sich MS jetzt eher auf starke Marken beschränkt (so hat’s jedenfalls den Anschein. Oder was kommt sonst von ABK außer COD, Diablo, WOW und Overwatch?)
Noch besser wäre es Psychonauts 3 unter MS zu entwickeln. Die tun sich bestimmt nicht leicht Geldgeber zu finden, so wie auch schon vor der Übernahme.
Stimmt die standen ja vor der Übernahme auch schon immer mit dem Rücken zur Wand oder haben per crowd finanziert. Das Problem ist eben die brauchen dann aber klare Ansagen von Microsoft und müssen sich dann auch von ihrem „wir sind so special“ Status trennen…es war sicherlich jedem klar wie erfolgreich ein Psychonauts 3 gewesen wäre (zumindest im Vergleich zu Kiln und Keeper) und trotzdem hat man sie immer ihren Schuh durchziehen lassen.
Ich glaube Double Fine lebt nicht so gefährlich im Abo. Das ist doch der perfekte Abo Spiele-Entwickler. Kreative Spiele mit überschaubarem Budget und gefühlt kommen die immer gut bei den Fans und den Testern an.
Bei den wenigen Fans wohlgemerkt. Ohne GP sähe es mit Spieler echt düster aus
Sehe ich auch so. Sie sind kostentechnisch überschaubar und liefern kleinere Titel mit guter Qualität und ohne große Verzögerungen. Außerdem sprechen sie oft auch ein jüngeres bzw. ein insgesamt sehr diverses Publikum an. Wenn du nicht grad im extremen Sparexzess bist, hälst du dir so ein Studio.
Viel Erfolg
Gewerkschaft schön und gut, aber wenn es dann ausarten sollte mit rassistischen Aussagen wie von einem gewissen Matatoui bei Ubisoft, weiß man worum es wieder geht…
Die Interessen von Arbeitnehmern zu unterstützen ist immer gut.
Nach 2 Mega flops in folge ziehen natürlich auch dunkle Wolken über den Horizont auf.