Double Fine Productions: Studio kehrt in die Unabhängigkeit zurück – Xbox-Ära endet nach sieben Jahren

Double Fine Productions hat offiziell bestätigt, dass das Studio nach sieben Jahren unter dem Dach von Xbox wieder in die Unabhängigkeit zurückkehrt.
In einem öffentlichen Statement bedankt sich das Studio bei Xbox für die gemeinsame Zeit und hebt hervor, dass die Zusammenarbeit geholfen habe, die eigene Geschichte und kreative Identität zu bewahren. Gleichzeitig wird bestätigt, dass die Rechte an den eigenen Spielen wieder vollständig an das Studio zurückfallen.
Double Fine bedankt sich außerdem ausdrücklich bei der Community für die zahlreichen unterstützenden Nachrichten der letzten Wochen. Diese Resonanz habe das Team tief bewegt, heißt es in der Mitteilung.
Das Studio kündigt an, in naher Zukunft weitere Informationen zu seinen kommenden Projekten zu teilen. Aktuell liegt der Fokus auf der Übergangsphase und der Neuaufstellung als unabhängiges Entwicklerteam unter der Leitung von Tim Schafer und dem gesamten Studio-Team.
— Double Fine (@DoubleFine) July 6, 2026
29 Kommentare AddedMitdiskutieren
Freut mich für sie. Auch wenn die letzten Spiele ziemlich gefloppt sind, hoffe ich trotzdem, dass ihre zukünftigen Spiele ein Erfolg werden.
Dann kann sich MS in den A***h beißen.
Gilt auch für die anderen Studios.
Jetzt werden wahrscheinlich weniger nischige Games erscheinen. Vielleicht stoppt man auch Kiln um mehr Manpower für anderes zu haben. Denn Kiln will anscheinend niemand spielen laut Steam (aktuell vier Spieler)
Ich mag viele der Double Fine Spiele… Selbst Keeper fand ich gut, zumindest für kleines Geld ein paar schöne Stunden Beschäftigung. Aber Kiln… Wer kommt denn auf so eine Idee. Hier sieht man glaube ich sehr gut, dass man nicht unbedingt mehr versucht hat, kostendeckend zu arbeiten (geschweige denn einen Gewinn zu erarbeiten), wenn man die Milliarden von MS im Rücken hat.
Auch ein Studio, das die Chance (Geld) unter MS absolut nicht genutzt hat. Ich meine, 100 Mitarbeiter für Keeper und Kiln??? Sieht eher nach einer Arbeit von 20-30 Personen aus, wenn überhaupt.
Viel Erfolg, ich hoffe mir eine neue IP Plattformer oder eben ein Teil 3 von Psychonouts.
Hab nur Psychonauts 2 gespielt seit der Übernahme.
Aber gut, dass das Studio nicht geschlossen wurde.
Moment, dieses Leuchtturm-Spiel hab ich auch noch gespielt, fällt mir gerade ein.
Ich würde sagen, „KILN“ wurde zum „KILL“…
Ist besser so, die letzten spiele waren nicht das Gelbe vom Ei und sie haben sie wohl nur gemacht, weil sie wussten das MS sie auffangen wird. Jetzt sind die fetten Jahre vorbei, hoffe sie kriegen wieder die Kurve.
Dann wünsche ich viel Erfolg 👍🏻