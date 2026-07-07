Double Fine Productions: Studio kehrt in die Unabhängigkeit zurück – Xbox-Ära endet nach sieben Jahren

Double Fine Productions hat offiziell bestätigt, dass das Studio nach sieben Jahren unter dem Dach von Xbox wieder in die Unabhängigkeit zurückkehrt.

In einem öffentlichen Statement bedankt sich das Studio bei Xbox für die gemeinsame Zeit und hebt hervor, dass die Zusammenarbeit geholfen habe, die eigene Geschichte und kreative Identität zu bewahren. Gleichzeitig wird bestätigt, dass die Rechte an den eigenen Spielen wieder vollständig an das Studio zurückfallen.

Double Fine bedankt sich außerdem ausdrücklich bei der Community für die zahlreichen unterstützenden Nachrichten der letzten Wochen. Diese Resonanz habe das Team tief bewegt, heißt es in der Mitteilung.

Das Studio kündigt an, in naher Zukunft weitere Informationen zu seinen kommenden Projekten zu teilen. Aktuell liegt der Fokus auf der Übergangsphase und der Neuaufstellung als unabhängiges Entwicklerteam unter der Leitung von Tim Schafer und dem gesamten Studio-Team.