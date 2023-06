Dr. Fetus Mean Meat Machine: Release-Termin zum Action-Puzzler

Dr. Fetus Mean Meat Machine wird Spieler in diesem Action-Puzzler wieder in die Welt von Super Meat Boy Forever bringen.

Thunderful, Headup und Team Meat kündigen an, dass das Fleischfresser-Puzzlespiel Dr. Fetus Mean Meat Machine am 22. Juni für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5, Nintendo Switch und PC erscheinen wird.

Das 4-Gewinnt-Puzzle wurde auf dem Best Indie Games Summer Showcase 2023 vorgestellt und zeigt den einzigartigen Twist des Spiels, der Buzzsaws, Raketen und eine ganze Reihe anderer tödlicher Gefahren mit sich bringt, die der ruchlose Dr. Fetus in seinem Labor ausgeheckt hat.

Mean Meat Machine bringt die Hardcore-Herausforderung, für die Super Meat Boy bekannt ist, in diese einzigartige Mischung aus Rätsel- und intensivem Action-Gameplay.

Die Ereignisse von Dr. Fetus‘ Mean Meat Machine finden direkt nach Super Meat Boy Forever statt. Nachdem er Meat Boy akribisch analysiert hat, hat der ruchlose Dr. Fetus nun alle Daten, die er braucht, um den perfekten Meat Boy-Klon zu erschaffen!

Doch es gibt ein Problem: Die DNA-Probe, die er gesammelt hat, ist kein perfektes Exemplar, was wiederum zu einigen… nicht ganz so perfekten Klonen führt. Dr. Fetus‘ Lösung besteht darin, einen Haufen unbarmherziger Testkammern zu schaffen, um die schlechten Klone von den guten zu trennen. Zu Beginn sehen die Klone Meat Boy überhaupt nicht ähnlich, aber mit der Zeit entwickelt sich das groteske, liebenswerte Gesicht, das Dr. Fetus so sehr hasst, immer mehr. Perfekte Klone sind in greifbarer Nähe…

Puzzlet euch durch bekannte Super Meat Boy- und Super Meat Boy Forever-Schauplätze wie den malerischen Wald, das Krankenhaus und die Salzfabrik, mit umwerfenden Hintergründen und Animationen, die von den Künstlern des Original-Super Meat Boy Forever-Spiels erstellt wurden, sowie einem wunderbaren Soundtrack von RIDICULON.

Es gibt über 100 meisterhaft handgefertigte Level voller kreativer Fallen und Gefahren, die es zu bewältigen gilt. Wenn ihr diese Hardcore-Version eines Klassikers überlebt, werdet ihr am Ende jeder Welt mit einem epischen Bosskampf konfrontiert, der die ultimative Herausforderung darstellt.