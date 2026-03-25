Dracamar: Technische Probleme führen zur Verschiebung

Petoons Studio hat angekündigt, dass der mit Spannung erwartete 3D-Platformer Dracamar, der stark von PS2-Klassikern und mediterraner Kultur inspiriert ist, für PC und Konsolen verschoben wird.

Grund für die Verzögerung sind technische Anpassungen, die sicherstellen sollen, dass Spieler die bestmögliche Version erleben. Das Entwicklerteam versichert, dass das Spiel dennoch in den kommenden Wochen erscheinen wird.

In Dracamar begleiten die Spieler eine Gruppe von Jugendlichen auf einer farbenfrohen Reise durch ein Archipel mediterraner Inseln, um den bösen Drachenkönig Crad aufzuhalten. Die Helden Caliu, Foc und Espurna kämpfen, springen und erkunden die Welt, um die magischen Okis zu retten und das Gleichgewicht der Inseln wiederherzustellen. Die Geschichte vermittelt positive Werte wie Freundschaft, Großzügigkeit und Harmonie mit der Natur.

Das Spiel bietet insgesamt 15 reguläre Level und fünf Bonus-Level, die voller Feinde, Fallen, Herausforderungen und Rätsel stecken. Sieben einzigartige Endbosse stellen die Spieler auf die Probe, während zahlreiche versteckte Medaillen, Sammlerstücke und Herausforderungen für zusätzlichen Wiederspielwert sorgen. Dracamar ist so gestaltet, dass es Spieler aller Alters- und Fähigkeitsstufen anspricht und gleichzeitig ein nostalgisches Gefühl klassischer 3D-Platformer vermittelt.

Visuell überzeugt Dracamar mit farbenfrohen, detailreichen Inselwelten, die zum Erkunden und Staunen einladen. Der verschobene Start soll sicherstellen, dass das Gameplay reibungslos läuft und alle Inhalte in bestmöglicher Qualität bereitgestellt werden. Fans können sich auf ein Abenteuer freuen, das Nostalgie mit modernen Mechaniken kombiniert und die Magie klassischer Platformer neu erlebbar macht.

Der Release-Termin im folgenden Video ist somit nicht mehr aktuell: