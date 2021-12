Dragon Age 4: BioWare freut sich auf das nächste Jahr

Dragon Age 4 wurde 2018 und 2020 während der damaligen The Game Awards gezeigt, aber in diesem Jahr scheint das kommende Fantasy-Rollenspiel von BioWare nicht anwesend zu sein. In einem Post zur Feier des Dragon Age Day 2021 sagte das Entwicklerteam, dass es weiter an der Entwicklung des nächsten Einzelspieler-Erlebnisses der Franchise arbeitet.

„Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr, wenn wir mehr darüber sprechen können, woran wir gerade arbeiten.“

Laut Gerüchten soll der kommende Dragon Age-Titel 2023 veröffentlicht werden und nicht für Xbox One und PlayStation 4 in der Entwicklung sein, sondern neben der PC Version für die neuesten Konsolen von Microsoft und Sony.