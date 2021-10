Dragon Age 4: Rollenspiel erscheint nicht für Last Gen-Konsolen

Bei BioWare arbeitet man derzeit fleißig an der nächsten Rollenspielerfahrung Dragon Age 4. Ein möglicher Release wäre laut Gerüchten erst 2023.

Der für Mass Effect bekannte Entwickler wird sich neben dem PC nur auf die aktuelle Konsolengeneration mit Xbox Series X|S und PlayStation 5 konzentrieren und die vorherige Generation hinter sich lassen.

Das geht einerseits aus dem LinkedIn-Profil von Daniel Nordlander hervor. Nordlander war bis Oktober 2020 bei BioWare als Lead Player Designer für das neue Dragon Age beschäftigt, das seinem Profil zufolge für die Plattformen Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheinen soll.

Jeff Grubb von Venturebeat.com bestätigt andererseits, dass es nur für die aktuelle Generation von Konsolen erscheint.

