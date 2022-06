Dragon Age: Dreadwolf: Ankündigung zum Rollenspiel könnte heute erfolgen – UPDATE

Es ist kein Geheimnis das BioWare am nächsten Teil der Dragon Age-Reihe arbeitet.

Schon bei den Game Awards 2020 wurde das Rollenspiel mit CGI-Trailern formell angekündigt.

Im Laufe der Monate gab es Gerüchte, einige Info-Schnipsel und Konzeptgrafiken von offizieller Seite. Doch eine aussagekräftige Ankündigung zum potenziell lautenden Dragon Age 4 steht noch aus.

Das könnte sich heute vielleicht ändern.

Mit dem Wort „Dreadwolf“ und zwei darauffolgenden GIFs, die einen Drachen und einen alternden Private Ryan zeigen, teasert Insider Tom Henderson für heute 19:00 Uhr etwas zu Dragon Age an.

Was Publisher Electronic Arts und Entwickler BioWare vielleicht heute Abend präsentieren, das kann nur geraten werden. Laut Henderson soll man aber nichts Großes erwarten.

Update: EA hat bekannt gegeben, dass Dragon Age 4 den offiziellen Namen: Dragon Age: Dreadwolf tragen wird.

Wer ist der Schreckliche Wolf?

Solas, der Schreckliche Wolf. Manche sagen, er könnte ein alter Elfengott sein, aber manche sagen das Gegenteil. Andere sagen, er sei ein Verräter an seinem Volk… oder ein Retter, der es nun auf Kosten eurer Welt retten will. Seine Motive sind undurchschaubar und seine Methoden manchmal fragwürdig, was ihm den Ruf eines Trickster-Gottes eingebracht hat – eines Spielers für dunkle und gefährliche Spiele.

Ganz gleich, ob du neu in Dragon Age-Geschichten bist oder schon alle erlebt hast, die Verwendung von Solas‘ Namensvetter suggeriert zweifellos ein Spektrum an unendlichen Möglichkeiten, wohin die Dinge führen können. Aber im Mittelpunkt stehst du, wie in jedem früheren Spiel. Wenn du neu in Dragon Age bist, musst du dir keine Sorgen machen, dass du unseren Antagonisten noch nicht kennengelernt hast. Er wird sich zu gegebener Zeit vorstellen, aber wir haben seine Rückkehr bereits bei der Ankündigung von #TheDreadWolfRises im Jahr 2018 angedeutet.

Mehr Dragon Age: Dreadwolf noch in diesem Jahr!