Der Release des Rollenspiels Dragon Age: Dreadwolf wird auf Xbox Series X|S und Co. nicht vor April 2024 erfolgen.

Die Kultschmiede BioWare ist für Rollenspielhits wie Baldurs Gate, Mass Effect, Star Wars: Knights of the Old Republic und Dragon Age bekannt. Letzteres wird mit demnächst mit Dragon Age: Dreadwolf fortgesetzt.

Wann die Veröffentlichung von Dreadwolf erfolgt, steht aber bislang noch unter dem Vollmond. Zuletzt sah es nicht gut aus für einen Release in diesem Jahr.

Der neuste Finanzbericht von Electronic Arts untermauert diese Annahme. Denn bei der Auflistung von Spielen, die man bis April 2024 auf den Markt bringen will, ist Dragon Age: Dreadwolf gar nicht gelistet.

Erst im März hat das verantwortliche Team bei BioWare Unterstützung durch Mark Darrah und den Kollegen aus der Mass Effect-Abteilung erhalten.