Dragon Age: Inquisition: Cross-Gen-Veröffentlichung machte Ambitionen zunichte

Neben seinen Genre-definierenden Werken ist das Entwicklerstudio BioWare auch für immer wieder auftretende Probleme während den Entwicklungsphasen seiner ambitionierten Projekte bekannt.

Eines dieser Spiele, das so manchem Fan dabei in den Sinn kommen dürfte, ist das 2014 veröffentlichte Dragon Age: Inquisition.

In einem kürzlich geführten Interview mit USA Today gab nun der ehemalige BioWare-GM Aaryn Flynn einige Einblicke in die damaligen Entwicklungsarbeiten bei BioWare.

Laut Flynn habe die Anpassung der Frostbite Engine für das Rollenspiel zwar einer Herkulesaufgabe geglichen, das größere Problem sei jedoch die Cross-Gen-Veröffentlichung gewesen. Diese habe viele Ambitionen des Teams zunichtegemacht:

„Ich würde sagen, der größte Kompromiss bestand darin, dass wir Inquisition für die Xbox 360 und PS3 zur gleichen Zeit wie für die PS4 und Xbox One veröffentlichen mussten. Das hat so viele Ambitionen zunichtegemacht, weil wir nicht die Teamgröße oder die Zeit hatten, diese Dinge wirklich zu differenzieren. Man musste also quasi den kleinsten gemeinsamen Nenner finden. Und als das klar wurde, zerstörte das sicherlich einige Erwartungen und Ambitionen, die wir für bestimmte Gameplay-Features hatten.“

„Im Gegensatz dazu hat CD Projekt das ein paar Monate später mit The Witcher 3 nicht gemacht, und ich denke, deswegen war ihr Spiel besser.“