Dragon Age: The Veilguard: Abenteuer voller Heldenmut mit großer Geschichte

Electronic Arts und BioWare geben bekannt, dass Dragon Age: The Veilguard ab sofort für PlayStation 5 (auch erweitert für PS5 Pro), Xbox Series X|S und PC über Steam (verifiziert für Steam Deck), EA App und den Epic Games Store erhältlich ist.

Das neue Abenteuer bietet alles, wofür die Reihe bekannt ist: eine packende Geschichte, fantasievolle Welten, Gefährten, Gemeinschaften und eine Welt, in der Spieler die Hauptrolle spielen.

Den offiziellen Launch-Trailer gibt es hier zu sehen:

In Dragon Age: The Veilguard will Solas, der Schreckenswolf, den Schleier zerreißen, der Thedas von der Welt der Dämonen trennt, um die Unsterblichkeit und den Ruhm seines Volkes wiederherzustellen – egal, wie viele Leben es kostet. Sein Ritual scheitert jedoch und seine größten Ängste werden Wirklichkeit, als zwei seiner ältesten und mächtigsten Widersacher befreit werden. Spielende schlüpfen in die Rolle von Rook und müssen sich mit ihren Gefährten vereinen, um diese beiden mächtigen Gottheiten auf einer Reise zu stoppen, die durch ganz Thedas führt – pulsierende Städte, tropische Regionen, Urwälder, feuchte Sümpfe und die tiefsten Tiefen.

„Im Namen aller Mitarbeiter von BioWare danken wir euch, dass ihr uns bei unserem neuesten Abenteuer begleitet“, sagt Gary McKay, Vice President/General Manager von BioWare und Executive Producer von Dragon Age: The Veilguard. „Nach jahrelanger Planung, zahllosen Arbeitsstunden von Experten und unzähligen Design-Entscheidungen ist Dragon Age: The Veilguard nun bereit. Wir sind sehr stolz auf das Ergebnis und freuen uns sehr auf die Reaktion unserer weltweiten Community, ohne die das alles nicht möglich gewesen wäre. Wir hoffen, dass ihr auf euren Abenteuern genauso viel Spaß haben werdet, wie wir bei ihrer Erstellung.“

Dragon Age: The Veilguard unterstützt das ultrabreite Bildformat 21:9, PC-Framerates ohne Obergrenze und diverse Raytracing-Features. Darüber hinaus kann die Leistung mit DLSS 3 beschleunigt werden, das Gameplay mit Reflex noch reaktionsschneller gestaltet und die Bildqualität und Immersion durch Raytracing-Reflexionen und Ambient Occlusion verbessert werden.

Dragon Age: The Veilguard wird zudem auf NVIDIA GeForce NOW in „ultimativer“ Qualität spielbar sein und speziell für PlayStation 5 Pro erweitert werden. Es wird zudem der erste EA-Titel sein, der HDR10+ GAMING-Funktionalität bietet, die auf HDR10+ GAMING-zertifizierten Displays wie Fernsehern von Amazon, Roku, Hisense und Samsung sowie Spielmonitoren automatisch herausragende, hochgradig dynamische Leistung bietet.

Der Titel baut auf den bekannten Säulen der legendären Serie auf: ein Abenteuer voller Heldenmut, mit großer Geschichte, flüssigen und strategischen Kämpfen, einer Gemeinschaft von Gefährten und Entscheidungen, die wirklich bedeutsam sind. Die wichtigsten Elemente des Erlebnisses sind:

Gemeinschaft: Dragon Age: The Veilguard stellt neue Gefährten mit einigen der fesselndsten individuellen Geschichten in den Annalen von Dragon Age vor. Die umfassenden und dynamischen Geschichten behandeln Liebe, Verluste und komplexe Entscheidungen, die die Beziehungen und das Schicksal aller Mitglieder der Schleierwacht beeinflussen. Neue Gefährten wie die Schleierspringerin Bellara, der Nekromant Emmrich und die Privatdetektivin Neve gehören ikonischen Gruppierungen des Dragon-Age-Universums an und verfügen über individuelle Fertigkeitenbäume und Spezialausrüstung. Aber auch bekannte Gesichter sind wieder dabei, wie die Bogenschützin Borte Harding, die als vollwertige Gefährtin in die Reihe zurückkehrt.

Entscheidungen und Konsequenzen: Dragon Age: The Veilguard baut auf den vielschichtigen Rollenspielwurzeln der Reihe auf und bietet außergewöhnliche Geschichten in einer ganz besonderen Welt, komplexe Persönlichkeiten bei allen Gefährten, bedeutsame Entscheidungen und beeindruckende, kinoreife Momente. Die Bindungen und Beziehungen, die Spieler eingehen, werden von den Entscheidungen beeinflusst, die im Laufe deiner Reise getroffen werden.

Ein handgemachtes Erlebnis: Als charakterbasiertes Rollenspiel bietet Dragon Age: The Veilguard ein Spielerlebnis, das auch eine Hommage an die Vergangenheit von BioWare als Geschichtenerzähler ist. Der Leuchtturm ist eine zentrale Zuflucht, wo Spielende sich ausruhen und in Unterhaltungen mehr über die Welt erfahren können, während sie von der Kreuzung aus mit ihren Gefährten in verschiedene erkundbare Regionen der Welt reisen können. Spielende werden mehr denn je von Thedas sehen, während sich ihre Geschichte in akribisch gestalteten Biomen und wunderschönen Regionen wie Rivain, Weisshaupt, Arlathan, Minrathous und den Tiefen Wegen entfaltet, die einladen, immer tiefer in die Geschichte einzutauchen und die Geheimnisse des Landes zu lüften.

Flüssige, individualisierbare Kämpfe: Die immersiven Kämpfe kombinieren eine situative Steuerung nahtlos mit taktischen Entscheidungen. Spielende können das Spielerlebnis mit verschiedenen Fertigkeitenbäumen für drei unterschiedliche Klassen – Krieger:in, Magier:in und Schurk:in – vollständig an ihren Spielstil anpassen, um die einzigartigen Fähigkeiten und Spezialisierungen der jeweiligen Klasse zu nutzen. Spielende können zwei Gefährten auswählen, die sie auf ihren Abenteuern begleiten. Dabei können sie mächtige Teamkombos nutzen, die das Blatt in jedem Kampf wenden können. Strategische Entscheidungen, wie kämpfen, heilen oder abwarten können mit dem neuen Fähigkeitenrad für die Gefährten getroffen werden.

Führe nach deinen Vorstellungen: Dragon Age: The Veilguard hat eine komplexe Charaktererstellung, die eine breite Palette von Anpassungen ermöglicht. BioWare hat die umfassendste Charaktererstellung in der Geschichte von Dragon Age geschaffen, damit Spielende diese Geschichte wirklich zu ihrer eigenen Geschichte machen können.

Der zweifache Academy Award-Gewinner Hans Zimmer und der GRAMMY-Preisträger Lorne Balfe haben den offiziellen Soundtrack (OST) für Dragon Age: The Veilguard komponiert, der am 01. November offiziell von Lakeshore Records veröffentlicht wird. Die erste Single des Albums, Dragon Age: The Veilguard Main Theme, kann ab sofort auf allen großen Musikdiensten wie Spotify, iTunes und Deezer heruntergeladen und gestreamt werden.

Spielende können die Standard Edition und Deluxe Edition von Dragon Age: The Veilguard hier kaufen. Die Deluxe Edition enthält zudem folgende kosmetische Objekte: drei Rook-Rüstungssets, sechs Rook-Waffen, sieben Gefährten-Rüstungssets und sieben Gefährten-Waffen. Mitglieder von EA Play Pro haben ab dem 31. Oktober in der EA app unbegrenzten Zugriff auf die EA Play Pro Edition.

Im BioWare Gear Store ist eine Vielzahl von Merchandise-Artikeln wie Rooks Truhe verfügbar. Sie bietet eine Vielzahl einzigartiger Andenken wie einen beleuchteten Lyriumdolch, Rooks Kartendeck mit Ingame-Designs und mehr (Spiel nicht enthalten).