Dragon Age: The Veilguard: Begleiter sind komplexer als je zuvor

Während man weiterhin auf das genaue Release-Datum für Dragon Age: The Veilguard wartet, bekommt man immer mehr Einzelheiten zum Spiel zu hören.

In einem von Game InformerGame Informer veröffentlichtem Interview mit dem Game Director „Corinne Busche“, ging es vor allem um die neuen Begleiter, die euch in gewohnter Manier zur Seite stehen werden.

Diese sollen komplexer und realistischer sein als alles andere, was BioWare bisher geschaffen hat.

Das ist natürlich erst mal eine Ansage, wenn man bedenkt, welche Titel durch das Studio bisher veröffentlicht wurden. (Mass Effect, Neverwinter Nights u.v.m)

Warum das so ist, erklärte Busche wie folgt: „Sie sind kompliziert, sie haben komplizierte Probleme, und das ist es, was interessant ist. So sehr ich die Gefährten und die Reisen, die ich mit ihnen in den vergangenen Dragon Age-Titeln unternommen habe, auch bewundere – bisher hatte ich das Gefühl, dass die Gefährten mit mir, dem Hauptcharakter, auf ein Abenteuer gehen, sei es der Held von Ferelden oder Hawke, was auch immer. Aber in Dragon Age: Die Schleierwache sind die Gefährten in vielerlei Hinsicht so ausgeprägt, dass es sich anfühlt, als würde ich mit ihnen auf eine Reise gehen. Ich erforsche, wie sie denken und fühlen; ich helfe ihnen bei ihren Problemen. Wir arbeiten uns durch ihre einzigartigen Charakterbögen. Sie fühlen sich wie meine besten Freunde an, und ich liebe sie über alles.“

„Wir haben uns wirklich an einen Ort begeben, an dem man die höchsten Höhen haben kann, und es kann farbenfroh und optimistisch sein, aber man kann auch die tiefsten Tiefen haben, wo es düster, schmerzhaft und ziemlich dunkel wird. Aber in allem steckt ein Gefühl von Optimismus. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch das Spiel.“

[…]

„In unserer Operationsbasis, unserem Spieler-Hub, dem Leuchtturm, hat jeder der Gefährten seinen eigenen Raum. Und was mir daran gefällt, ist, dass es ein Spiegelbild dessen ist, wer sie sind. Je mehr Zeit man mit ihnen verbringt, je weiter das Spiel voranschreitet und je mehr man ihren Lebensbogen durchläuft, desto mehr entwickeln sich ihr Zimmer und ihre Persönlichkeiten, blühen auf und werden vollständiger, je mehr sie einem vertrauen und je besser man sie versteht.“

[…]

„Die Gefährten entwickeln sich auch in romantischer Hinsicht, und damit meine ich nicht nur die Beziehung zur Hauptfigur Rook, sondern auch die Beziehung untereinander. Es gibt Momente im Spiel, in denen sich zwei unserer Gefährten ineinander verlieben, und ich musste einige ziemlich schwierige Entscheidungen treffen, die mit der Aufgabe zusammenhingen, auf der wir uns befanden. Und das hat mir das Herz gebrochen, wirklich. Ich würde sagen, wenn man mit ihnen auf Abenteuern unterwegs ist, wenn man zum Leuchtturm zurückkehrt und sie kennenlernt – all diese Entscheidungen und Gespräche und Dinge, die man über sie erfährt -, dann werden sie einem auf eine Weise sympathisch, wie ich es ehrlich gesagt noch nie erlebt habe. Und manchmal erfüllt mich das mit Freude und manchmal bricht es mir das Herz.“