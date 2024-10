Dragon Age: The Veilguard: Co-Komponisten des Soundtracks vorgestellt

Erst gestern gab es eine Kostprobe zum Soundtrack und schon heute stellen euch EA und BioWare die Co-Komponisten des offiziellen Soundtracks von Dragon Age: The Veilguard vor.

Electronic Arts und BioWare haben dazu bekannt gegeben, dass der zweifache Oscar-Gewinner Hans Zimmer und der GRAMMY-Gewinner Lorne Balfe den offiziellen Soundtrack (OST) für Dragon Age: The Veilguard mitkomponiert haben.

Das neue Fantasy-RPG-Erlebnis für Einzelspieler erscheint am 31. Oktober für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC auf Steam, über EA App und den Epic Games Store.

Die ausgezeichneten Komponisten haben im Laufe ihrer Karrieren bereits mehrere Projekte gemeinsam umgesetzt und eng mit dem BioWare-Entwicklungsteam zusammengearbeitet, um einen Soundtrack zu erschaffen, der Thedas und seine Helden feiert.

Fans können das offizielle Soundtrack-Album ab dem 18. Oktober auf iTunes und Amazon Music vorbestellen – die eigentliche Veröffentlichung erfolgt am 01. November.

Zur Feier der Ankündigung wurde zudem das Hauptthema von Dragon Age: The Veilguard als erste Single aus dem offiziellen Soundtrack veröffentlicht. Es kann ab sofort über alle gängigen Musik-Streaming-Dienste wie Spotify und iTunes heruntergeladen und gestreamt werden.

„Eines unserer Ziele mit der Musik zu Dragon Age: The Veilguard war es, eine starke Verbindung zwischen der Welt von Thedas und den vielfältigen Charakteren zu schaffen, die diese Welt bevölkern“, erklärt Cody Behiel, Audio Director von Dragon Age: The Veilguard. „Spieler sollen im Laufe der Geschichte des Spiels – in den epischen Momenten ebenso wie in den intimen – deutlich spüren, dass ihr Handeln mit den persönlichen Beziehungen in Verbindung steht, die sie pflegen. Die Arbeit mit Hans und Lorne hat diese Ideen emotional deutlich stärker umgesetzt, als wir je für möglich gehalten hätten, und ich freue mich sehr darauf, dass Spielende das bald selbst erleben können.“

Oscar-Gewinner Zimmer, einer der anerkanntesten Komponisten der Welt, wurde für seine Musik in Filmen wie Dune, Dunkirk, Interstellar, Inception und vielen weiteren mehrfach ausgezeichnet und geehrt. Nach fast 100 Kinofilmen ist Dragon Age: The Veilguard Zimmers erster Videospiel-Soundtrack seit fast 10 Jahren.

Über seine Arbeit an Dragon Age: The Veilguard sagt Hans Zimmer: „Epische Geschichten eignen sich für epische Musik, und die erzählerische Bandbreite von BioWare in The Veilguard hat mich durchgängig inspiriert, sowohl in strahlenden Heldenmomenten als auch in den dunkelsten emotionalen Abgründen. Ich bin stolz darauf, zusammen mit Lorne und dem gesamten Designteam diese Reise zur musikalischen Kulisse des neuesten Dragon Age-Abenteuers unternommen zu haben.“

GRAMMY-Preisträger Balfe hat mehr als 170 Filme, Fernsehserien und Spiele musikalisch untermalt, darunter Call of Duty: Modern Warfare 2, Assassin’s Creed III, Assassin’s Creed: Revelations und Beyond: Two Souls, die allesamt bei den BAFTA Games Awards für die beste Originalmusik nominiert wurden.

„Die Welt von Dragon Age ist ein noch nie dagewesenes, immersives Spielerlebnis und das gilt umso mehr für Dragon Age: The Veilguard“, sagt Lorne Balfe. „Diese Musik zusammen mit Hans Zimmer zu komponieren, hat es uns ermöglicht, dem Reich von Thedas eine neue epische Größe zu verleihen und die Charaktere und ihre Geschichten auf ein neues Niveau zu heben. Ich kann es kaum erwarten, dass Leute dieses Spiel spielen.“

Vorbestellbar ist Dragon Age: The Veilguard jetzt auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und auf PC über Steam, im Epic Games Store und via Amazon.