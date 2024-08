Dragon Age: The Veilguard: Combat-Video bereitet auf den Kampf vor

BioWare präsentiert ein neues Combat-Video, das auf den Kampf in Dragon Age: The Veilguard vorbereiten soll.

Dragon Age: The Veilguard erscheint am 31. Oktober 2024 und heute könnt ihr euch ein neues Video zum Spiel anschauen. Im Combat Video Teil 1 werdet ihr auf den Kampf vorbereitet.

In dem Video seht ihr eine Einführung in den Kampf auf hoher Ebene. Das Filmmaterial wurde aus Gründen der Kürze und zur Vermeidung größerer Spoiler von den Dragon Age: The Veilguard Entwicklern bearbeitet.