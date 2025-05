Dragon Age: The Veilguard: Darstellerin: Leute wollten BioWare scheitern sehen

Dragon Age-Darstellerin Alix Wilton Regan glaubt, dass viele Leute Dragon Age: The Veilguard sowie Entwickler BioWare scheitern sehen wollten.

Schon vor dem offiziellen Start sah sich Dragon Age: The Veilguard mit harter Kritik konfrontiert. Und auch nach der Veröffentlichung konnte das Fantasy-Rollenspiel viele Fans nicht vollends überzeugen, was sich letztendlich auch in den Spielerzahlen widerspiegelte.

In einem neuen Interview mit IGN erklärt jetzt Schauspielerin Alix Wilton Regan ihre Sicht der Dinge. Die Darstellerin der Inquisitorin aus Dragon Age: Inquisition und Dragon Age: The Veilguard hat das Gefühl, dass viele Leute das Spiel sowie Entwickler BioWare einfach nur scheitern sehen wollten:

„Ich fühle mich absolut am Boden zerstört für BioWare als Studio, dass sie so gemischte Reaktionen auf das Spiel bekommen haben. Ich persönlich hielt es für ein wirklich starkes Spiel. Ich fand, es war einfach noch mehr BioWare.“ „Ich glaube auch, dass viele Leute es scheitern sehen wollten, oder dass sie [BioWare] scheitern sehen wollten, entweder weil sie wirklich schlechte Menschen im Internet sind – von denen es leider viele gibt, wie wir festgestellt haben.“ „Die Leute haben das Spiel angegriffen, bevor es veröffentlicht wurde. Es ist lächerlich. Wie kann man ein Spiel, ein Buch, einen Film oder eine Fernsehsendung beurteilen, bevor sie tatsächlich veröffentlicht wurden? Das kann man nicht. Das ist eine idiotische Haltung.“