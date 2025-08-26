Dragon Age: The Veilguard: Diese Woche im XGPU- und EA PLAY-Abo

Ab dem 28. August 2025 könnt ihr Dragon Age: The Veilguard über EA Play spielen. Der Titel wird gleichzeitig in die Play List aufgenommen und ist damit für alle Abonnenten von EA Play sowie für Nutzerinnen und Nutzer von Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass ohne zusätzliche Kosten verfügbar.
Das Spiel stammt vom Entwicklerstudio BioWare und stellt den neuesten Teil der Dragon-Age-Reihe dar. Ihr übernehmt die Rolle eines neuen Helden namens Rook, der gemeinsam mit sieben individuell gestaltbaren Gefährten gegen zwei uralte Götter kämpft, die eine Bedrohung für die Welt von Thedas darstellen.
Die Handlung ist erzählerisch geprägt und bietet euch eine umfangreiche Einzelspieler-Kampagne mit taktischen Kämpfen, tiefgreifender Charakterentwicklung und zahlreichen Entscheidungsmöglichkeiten, die den Verlauf der Geschichte beeinflussen. Neben der Hauptstory erwarten euch verschiedene Nebenquests, Interaktionen mit Begleitfiguren und eine detailliert gestaltete Spielwelt.
EA Play bietet euch darüber hinaus monatliche Belohnungen für andere EA-Titel sowie Rabatte auf digitale Inhalte. Wenn ihr bereits ein aktives Abonnement besitzt, könnt ihr den Titel ab dem genannten Datum direkt herunterladen und spielen.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wer Veilguard noch nicht gezockt hat, dem empfehle ich es aufjedenfall, jaaa…es gibt Szenen, wo man sich denkt „oooh mein Gott wieso nur?!“, aber an für sich ist das Spiel grandios.
Kann ich nur zustimmen
Wer die Original Dragon Ages mag, dem empfehle ich es nicht zu spielen um die Serie wenigstens halbwegs gut in Erinnerung zu behalten.
Wer ein einfaches Action Rpg spielen möchte ohne Bezug zu DA, der kann da natürlich zu langen.
Ist bei mir auch der Fall, es schmerzt zu sehr solch einen Mist zu spielen in dem Wissen, dass Dragon Age Origins ein Vorgänger gewesen ist 😔, echt verschenktes Potenzial.
Es ist ja noch nicht mal ein RPG.
Es ist „meiner“ Meinung nach einfach ein sehr simple Action Adventure wo Dialoge und Co für Kinder geschrieben sind.
Kann man wirklich keinem enpfehlen, der gerne eins der 3 Vorgänger gespielt hat.
Auch kostenlos viel zu teuer …
Denn da muss man wirklich eine sehr harte Haut haben um das ertragen zu können.
Wenn es nur kostenlos wäre. Aber hier soll man einen Monat Game Pass für opfern, in dem bessere Spiele enthalten sind.
Habe noch nie einen Teil gespielt daher wäre das für mich neu und frisch. Gehe mit keiner Erwartung ran. Werde ich mir mal anschauen.
Wird gut…manche Sachen werden dir wahrscheinlich übel aufstoßen, ansonsten ist es wirklich gut.
Ich muss mich mit den Demo Charakter Editor mal beschäftigen 😂
Besser nicht. Ich hab nach 3h im Editor entnervt aufgegeben weil keine hübschen Charaktere dabei raus kommen, egal ob männliche oder weibliche. Normalerweise spiele ich immer eine sexy Zauberin aber hier wars die Schwester vom Glöckner von Notre Dame.
Und wie heißt die Schwester vom Glöckner?
Hat bestimmt so einen fancy Namen wie Karl😅😆