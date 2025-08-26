Dragon Age: The Veilguard: Diese Woche im XGPU- und EA PLAY-Abo

Dragon Age: The Veilguard erscheint am 28. August im EA Play-Abonnement und ist somit auch für Xbox Game Pass Ultimate-Abonnenten verfügbar!

Ab dem 28. August 2025 könnt ihr Dragon Age: The Veilguard über EA Play spielen. Der Titel wird gleichzeitig in die Play List aufgenommen und ist damit für alle Abonnenten von EA Play sowie für Nutzerinnen und Nutzer von Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass ohne zusätzliche Kosten verfügbar.

Das Spiel stammt vom Entwicklerstudio BioWare und stellt den neuesten Teil der Dragon-Age-Reihe dar. Ihr übernehmt die Rolle eines neuen Helden namens Rook, der gemeinsam mit sieben individuell gestaltbaren Gefährten gegen zwei uralte Götter kämpft, die eine Bedrohung für die Welt von Thedas darstellen.

Die Handlung ist erzählerisch geprägt und bietet euch eine umfangreiche Einzelspieler-Kampagne mit taktischen Kämpfen, tiefgreifender Charakterentwicklung und zahlreichen Entscheidungsmöglichkeiten, die den Verlauf der Geschichte beeinflussen. Neben der Hauptstory erwarten euch verschiedene Nebenquests, Interaktionen mit Begleitfiguren und eine detailliert gestaltete Spielwelt.

EA Play bietet euch darüber hinaus monatliche Belohnungen für andere EA-Titel sowie Rabatte auf digitale Inhalte. Wenn ihr bereits ein aktives Abonnement besitzt, könnt ihr den Titel ab dem genannten Datum direkt herunterladen und spielen.