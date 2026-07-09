Dragon Age: The Veilguard: Ehemaliger Lead-Autor hält die Reihe für tot

Eine Zukunft für Dragon Age unter Electronic Arts hält der frühere Lead-Autor David Gaider für unwahrscheinlich. Nach seiner Einschätzung steht die Rollenspielreihe heute schlechter da denn je und sei unter EA wahrscheinlich am Ende angekommen.

Gaider erklärte, dass Dragon Age während seiner Zeit bei BioWare immer wieder kurz davor gestanden habe, eingestellt zu werden. Zwar hätten sich die Spiele regelmäßig besser verkauft als von EA erwartet, dennoch habe der Publisher der Marke nie das gleiche Vertrauen entgegengebracht wie Mass Effect.

Seiner Ansicht nach habe Electronic Arts nie richtig verstanden, was Dragon Age ausmache. Während Mass Effect als modernes Action-Rollenspiel wahrgenommen worden sei, habe der Publisher Dragon Age immer wieder als schwer vermarktbares Fantasy-RPG betrachtet. Selbst der kommerzielle Erfolg von Dragon Age: Inquisition, dem bis heute meistverkauften BioWare-Spiel, habe diese Wahrnehmung nicht nachhaltig verändert.

Besonders kritisch äußerte sich Gaider über die interne Behandlung der Reihe. Er erinnerte sich unter anderem an einen Marketingverantwortlichen, der sinngemäß davon gesprochen habe, man müsse dem Spiel „Lippenstift auf ein Schwein“ setzen, um es verkaufen zu können. Für das Entwicklerteam seien solche Aussagen entsprechend frustrierend gewesen.

Trotz seiner Kritik schließt Gaider eine Rückkehr zur Marke nicht grundsätzlich aus. Sollte ihm eines Tages die Verantwortung für Dragon Age übertragen werden – allerdings nicht unter EA –, würde er die Reihe wieder stärker an ihren Wurzeln ausrichten. Sein Ziel wäre es, nach eigenen Worten wieder ein düsteres, gefährliches Fantasy-Rollenspiel zu erschaffen und den Mut zu haben, auch unbequeme Entscheidungen zu treffen.